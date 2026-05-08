Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp lãnh đạo Singapore, Thái Lan và Indonesia

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 8/5, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 48 tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có các cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong; Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto.

Trao đổi với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao sự phát triển quan hệ hợp tác kinh tế song phương thời gian qua và mong muốn hai bên tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án kết nối năng lượng sạch, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng của mỗi nước trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang biến động và thách thức hiện nay.

Vui mừng được gặp Thủ tướng Lê Minh Hưng sau cuộc điện đàm ngày 16/4/2026, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong một lần nữa chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trên cương vị mới; đánh giá cao chủ trương, định hướng phát triển và những cải cách mạnh mẽ mà Chính phủ Việt Nam đang tiến hành hiện nay; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ thời gian tới; cam kết Singapore sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện những cải cách đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới.

Trên cơ sở đó, hai thủ tướng nhất trí duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao, các cấp và trên các kênh; tập trung triển khai hiệu quả Chương trình Hành động quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Singapore giai đoạn 2025-2030. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp, tham vấn chặt chẽ trong các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, củng cố sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN.

Chúc mừng Thủ tướng Anutin Charnvirakul được Quốc hội Thái Lan tín nhiệm bầu lại làm Thủ tướng nhiệm kỳ mới, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định sẽ tích cực phối hợp với Thủ tướng Anutin Charnvirakul để tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Nhiệt liệt chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đảm nhiệm cương vị mới, Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định Chính phủ Thái Lan coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với Chính phủ Việt Nam để đưa hợp tác hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo nhất trí củng cố sự tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi và tiếp xúc cấp cao, chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước trong thời gian tới; đồng thời, tiếp tục phối hợp để phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, đối thoại giữa hai nước; thống nhất cần tăng cường đầu tư ở mỗi nước, tạo thuận lợi mở cửa hơn nữa thị trường hàng hóa theo hướng cân bằng và bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Thái Lan nghiên cứu gỡ bỏ các rào cản kỹ thuật, tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Thái Lan. Thủ tướng Anutin Charnvirakul cũng đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư, kinh doanh tại Thái Lan.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Indonesia, nhấn mạnh việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện tháng 3/2025 nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Indonesia là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới, Tổng thống Prabowo Subianto bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ với Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ Việt Nam nhằm đưa quan hệ song phương phát triển ngày càng mạnh mẽ, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước.

Vui mừng trước những bước phát triển tích cực về hợp tác trong các lĩnh vực trụ cột song phương thời gian qua, hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục tăng cường sự tin cậy chính trị thông qua duy trì trao đổi thường xuyên đoàn cấp cao và các cấp, nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp và các lĩnh vực tiềm năng như kinh tế số, chuyển đổi xanh, năng lượng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hai bên nhất trí ủng hộ thúc đẩy mở cửa thị trường cho hàng hóa hai nước, nhằm sớm đưa thương mại hai chiều đạt mục tiêu 18 tỷ USD hoặc cao hơn theo hướng cân bằng, đồng thời tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, thăm dò và khai thác dầu khí nhằm bảo đảm an ninh năng lượng.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhấn mạnh việc cùng với các nước ASEAN thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, hợp tác, đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy lập trường chung của ASEAN về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm./.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp gỡ song phương bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN Nhân chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines, chiều 8/5/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.