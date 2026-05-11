Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên huấn bản lĩnh, nhạy bén trong tình hình mới

Sáng 11/5, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cục Tuyên huấn - ngành Tuyên huấn Quân đội và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Dự buổi lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Tuyên huấn vì có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Diễn văn tại buổi lễ do Trung tướng Nguyễn Văn Đức trình bày nêu rõ, sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, để đáp ứng yêu cầu phát triển của lực lượng vũ trang, ngày 11/5/1946, Bộ Quốc phòng ban hành Nghị định số 27 về tổ chức Cục Chính trị Bộ Quốc phòng. Trong đó, Phòng Huấn luyện có nhiệm vụ đào tạo chính trị viên, phụ trách huấn luyện chính trị; Phòng Tuyên truyền có nhiệm vụ cung cấp sách báo cho bộ đội, nâng cao tinh thần chiến đấu và xây dựng tình đoàn kết quân dân.

Đây là lần đầu tiên Quân đội có cơ quan chuyên trách về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị nhằm xây dựng nền tảng chính trị, tinh thần cho lực lượng vũ trang. Phòng Tuyên truyền và Phòng Huấn luyện thuộc Cục Chính trị Bộ Quốc phòng trở thành tiền thân của Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội ngày nay.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, ngày 11/5/1946 được xác định là Ngày truyền thống của Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những thành tích của Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội trong 80 năm xây dựng, trưởng thành. Đại tướng khẳng định, những đóng góp của lực lượng làm công tác tuyên huấn đã trực tiếp góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội đứng trước yêu cầu ngày càng cao. Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội cần kiên định nền tảng tư tưởng, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, đây là định hướng quan trọng để công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội phát triển đúng hướng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đổi mới toàn diện công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội; chủ động tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận; đồng thời xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.