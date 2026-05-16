​

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Bình Nhưỡng, nhân chuyến thăm Triều Tiên của đồng chí Lê Hoài Trung, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên tổ chức Triển lãm ảnh về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên.



Tại triển lãm, người xem xúc động trước những bức hình lịch sử của gần 70 năm về trước, khi Chủ tịch Kim Nhật Thành trực tiếp tới sân bay quốc tế Sunan đón Chủ tịch Hồ Chí Minh và đoàn đại biểu của Đảng thăm Triều Tiên từ ngày 8-12/7/1957.

Đáp lại, Chủ tịch Kim Nhật Thành đã tới thăm Việt Nam từ ngày 27/11-3/12/1958. Triển lãm cũng giới thiệu những bức ảnh về hoạt động của hai nhà lãnh tụ vĩ đại của hai nước trong hai chuyến thăm thắm tình bè bạn thân thiết thủy chung.



​

​

​

​