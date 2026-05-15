Quảng Ngãi: Củng cố niềm tin khi Bí thư Đảng ủy xã đối thoại với dân

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, thời gian qua, cấp ủy các xã phía Tây tỉnh Quảng Ngãi đang đẩy mạnh thực hiện đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy xã với nhân dân, qua đó kịp thời tiếp nhận, giải quyết các nguyện vọng chính đáng của người dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Giải quyết vướng mắc cho người trồng mía

Sáng 13/5, lần đầu tiên người dân trồng mía trên địa bàn xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi tham gia buổi đối thoại trực tiếp với Bí thư Đảng ủy xã.

Tại buổi đối thoại, Đảng ủy xã cũng mời đại diện Công ty Cổ phần Đường Kon Tum đến trực tiếp giải đáp những thắc mắc, đề nghị của bà con.

Người dân đã đưa ra nhiều vấn đề trong quá trình trồng, chăm sóc và thu hoạch mía như giá phân bón, vật tư nông nghiệp, chi phí nhân công và vận chuyển ngày càng tăng trong khi giá mía chưa ổn định; thiếu nhân công thu hoạch vào thời điểm chính vụ; đề nghị nghiên cứu xây dựng mức giá sàn tối thiểu để yên tâm đầu tư sản xuất.

Nhiều nông dân cũng kiến nghị địa phương quan tâm đầu tư, nâng cấp các tuyến đường sản xuất nhằm giảm chi phí vận chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hoạch và tiêu thụ mía.

Bà Trần Thị Phong Lan, Bí thư Đảng ủy xã Ngọk Bay, cho biết toàn xã có hơn 340ha mía nguyên liệu, phục vụ chủ yếu cho việc sản xuất của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum.

Hiện nay, cây mía đang mang lại hiệu quả kinh tế khá ổn định cho bà con, với mức lợi nhuận khoảng 60 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, người nông dân vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc phối hợp với doanh nghiệp ở khâu sản xuất và thu mua.

Đảng ủy xã tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy với người dân nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc để bà con yên tâm lao động, sản xuất; đồng thời, khẳng định vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương trong mô hình chính quyền mới.

Người dân xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi, nêu ý kiến tại buổi đối thoại trực tiếp với Bí thư Đảng ủy xã về vấn đề thu mua mía trên địa bàn. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Ông A Mlưn, thôn Kroong Klah, xã Ngọk Bay, cho biết gia đình ông hợp đồng trồng 2,7 ha mía với Công ty Cổ phần Đường Kon Tum. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ hỗ trợ kinh phí cày 2 ha, số diện tích còn lại gia đình ông phải tự bỏ tiền. Điều này khiến việc sản xuất của gia đình gặp nhiều khó khăn. Vấn đề này đã được ông đưa ra tại buổi đối thoại, qua đó tìm được giải pháp tháo gỡ.

“Tôi rất vui mừng khi được Bí thư Đảng ủy xã tổ chức đối thoại và trực tiếp doanh nghiệp đã lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Tôi và bà con mong muốn Bí thư Đảng ủy xã tiếp tục tổ chức nhiều buổi đối thoại như thế này hơn nữa để người dân dân được trực tiếp nói ra ý kiến của mình và tìm phương án tháo gỡ hợp tình, hợp lý,” ông A Mlưn nói.

“Yêu cầu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt theo mô hình địa phương hai cấp hiện nay, đối với cấp cơ sở, việc gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tháo gỡ những bức xúc của người dân là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu. Trong thời gian tới, Đảng ủy xã Ngọk Bay sẽ thực hiện tốt việc tổ chức đối thoại, gặp gỡ, tiếp xúc với các tầng lớp nhân dân, để cùng với nhân dân xây dựng nền kinh tế ổn định, phát triển; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con; phát huy tối đa hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp,” bà Trần Thị Phong Lan, Bí thư Đảng ủy xã Ngọk Bay khẳng định.

Nắm bắt ý kiến nhân dân vào buổi tối

Xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) có 17 thôn, dân số hơn 1.300 hộ dân, trong đó đồng bào Xơ Đăng chiếm hơn 95%. Từ bao đời nay, đời sống của người dân nơi đây phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp, song do thiếu kinh nghiệm canh tác cũng như kỹ thuật còn nghèo nàn, lạc hậu nên đời sống của bà con còn gặp nhiều khó khăn.

Chính vì vậy, họ luôn mong muốn có sự đổi thay trong canh tác nông nghiệp để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Tranh thủ buổi tối, ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi đối thoại trực tiếp để lắng nghe ý kiến của người dân. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Xuất phát từ mong muốn đó, tháng 4/2026, ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông đã tiến hành đối thoại trực tiếp với nhân dân thôn Đăk Ka.

Không tổ chức ban ngày, việc đối thoại được tổ chức vào buổi tối nhằm tạo thuận lợi cho bà con trong việc lên nương, lên rẫy. Tại buổi đối thoại, bà con trong thôn đã thẳng thắn đưa ra nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề thiết thực, như hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, tình hình an ninh trật tự, công tác quản lý đất đai, chế độ chính sách.

Một trong những vấn đề nổi cộm là việc chồng lấn ranh giới đất sản xuất của nhân dân thôn Đăk Ka với diện tích đất lâm nghiệp do các công ty quản lý.

Ngay hôm sau, Đảng ủy xã Tu Mơ Rông đã chỉ đạo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã trực tiếp đến hiện trường, nắm bắt thông tin để giải quyết cho nhân dân.

Ông A Đạo, già làng, người có uy tín thôn Đăk Ka, xã Tu Mơ Rông cho biết, việc Bí thư Đảng ủy xã trực tiếp về thôn vào buổi tối để đối thoại với bà con là việc làm thiết thực, vì buổi tối bà con mới có thời gian rảnh để tham gia.

Tại buổi đối thoại, những khó khăn, vướng mắc đã được nhân dân trình bày và được Bí thư Đảng ủy xã, đại diện các phòng chuyên môn của xã trao đổi, trả lời thấu đáo.

Chị Y Liễu, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đăk Ka, xã Tu Mơ Rông cho biết toàn thôn có 38 hộ, thu nhập chủ yếu từ làm nương rẫy. Hiện nay, bà con đang chuyển đổi từ cây sắn sang trồng cây càphê, nhưng khó khăn lớn nhất là vấn đề chồng lấn đất sản xuất.

Từ ý kiến của bà con, lãnh đạo xã đã đi kiểm tra thực tế, bấm tọa độ để có hướng giải quyết nên người dân rất phấn khởi. Chị Y Liễu cho rằng hoạt động được tổ chức thường xuyên sẽ tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Cũng từ các buổi đối thoại, với nhiều kiến nghị của nhân dân ở các thôn về thiếu nguồn lực mua cây giống cà phê để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Đảng ủy xã Tu Mơ Rông đã phát động Chương trình “Ươm mầm tương lai - Phát triển cây trồng bền vững Tu Mơ Rông” để hỗ trợ cây giống cho người dân.

Từ nguồn hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp, xã triển khai 12 vườn ươm cây giống càphê, với khoảng 770.000 cây giống và đang tiếp tục ươm, phấn đấu đạt 1 triệu cây, đủ để hỗ trợ cho nhân dân trên địa bàn xã trồng 200ha càphê.

Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông, khẳng định thông qua việc đối thoại, Đảng ủy và người đứng đầu Đảng ủy nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

“Từ khi tham gia các buổi đối thoại, nhân dân thay đổi rất nhiều, thẳng thắn trao đổi những vấn đề còn khó khăn, không còn ngại như trước. Từ đó, Đảng ủy xã nắm được thông tin, chỉ đạo các cơ quan liên quan kịp thời giải quyết, giúp nhân dân có điều kiện phát triển kinh tế, sớm thoát nghèo bền vững,” ông Võ Trung Mạnh cho biết thêm.

Việc người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương trực tiếp đối thoại với nhân dân không chỉ nhằm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị; lắng nghe ý kiến và góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp đời sống của người dân ổn định, phát triển hơn, mà còn cho thấy sự đồng hành của Đảng, Nhà nước trong mọi vấn đề của người dân, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

