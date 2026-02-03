Tổng Bí thư dự Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm Vàng

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng Đất nước và chào đón Xuân mới Bính Ngọ 2026, tối 3/2, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - giải Búa liềm Vàng lần thứ X.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

Cùng dự có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm Vàng.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo một số địa phương, các Bí thư Chi bộ được tuyên dương; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí, các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm được trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ X.

Các tác phẩm bám sát các vấn đề nóng, các sự kiện nổi bật

Giải Búa liềm Vàng lần thứ X năm 2025 được phát động từ ngày 20/1/2025 tại Lễ tổng kết và trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ IX.

Tính đến thời điểm kết thúc nhận bài tham dự Giải Búa liềm Vàng lần thứ X - năm 2025, Cơ quan Thường trực Giải (Tạp chí Cộng sản) đã nhận được tổng số 2.296 tác phẩm.

Trong đó có 643 tác phẩm báo in, 866 tác phẩm báo điện tử, 464 tác phẩm truyền hình, 230 tác phẩm phát thanh và 93 tác phẩm ảnh báo chí.

Hội đồng chung khảo đã lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất, trình Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm Vàng quyết định trao 6 giải A, 13 giải B, 18 giải C, 10 giải chuyên đề và 35 giải Khuyến khích, khen thưởng 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai Giải Búa liềm Vàng ở địa phương, đơn vị.

Các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm Vàng lần thứ X ở các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục phong phú về chủ đề, thể loại và có mặt ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các cơ quan báo chí ở Trung ương tham gia tích cực với nhiều tác phẩm có chất lượng cao. Khối báo chí địa phương, năm nay có nhiều báo đã đầu tư công phu, có nhiều tác phẩm có chất lượng và chất lượng đồng đều hơn, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt hơn so với các năm trước.

Hầu hết các tác phẩm đã bám sát các vấn đề nóng, các sự kiện nổi bật, nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị và đất nước, như kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng, 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9, 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; về tình hình, kết quả đổi mới sáng tạo và quyết tâm hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị tạo sự bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội trong năm 2025, về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2020-2025.

Nhiều tác phẩm đã đi sâu phản ánh vấn đề thời sự của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đó là tình hình, kết quả qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cùng với nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhất là việc thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở gắn với sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; việc hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng cùng với nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng Đảng; việc tích cực, chủ động chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng…

Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm đã phát hiện, chỉ ra những bất cập, hạn chế, những “điểm nghẽn” trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và trong thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Một số tác phẩm đề cập tới những vấn đề bức xúc hiện nay, có tính phản biện xã hội, chiến đấu cao…

Nét mới trong nội dung các tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa liềm Vàng năm 2025 là đã phản ánh sinh động, kịp thời những sự kiện, sinh hoạt chính trị của Đảng như việc tổ chức lấy ý kiến góp ý vào Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; việc triển khai thực hiện một số quan điểm chỉ đạo mới của Tổng Bí thư Tô Lâm về Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; chống lãng phí; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; tổng kết 40 năm đổi mới, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng…

Phương thức đa phương tiện, loại bài longform, mega story trên báo chí điện tử được sử dụng nhiều, tích hợp nhiều hình thức thể hiện của báo chí hiện đại giúp tác phẩm sinh động, có sức thuyết phục.

Nhiều tác phẩm sau khi đăng, phát đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, bạn đọc. Điều này cho thấy Giải Búa liềm Vàng ngày càng có sự lan tỏa mạnh mẽ.

Một điểm mới trong việc tổ chức lễ trao giải là kết hợp với Lễ tuyên dương, khen thưởng 96 Bí thư Chi bộ xuất sắc trong toàn quốc (tương ứng 96 năm thành lập Đảng), cho thấy công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần bồi đắp niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Tập thể tác giả đoạt giải B giải Búa liềm Vàng lần X năm 2025. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Lan tỏa những cách làm hay khi đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ tuyên dương và trao giải, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, quyết định con đường giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Trải qua 96 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, dẫn dắt đất nước, dân tộc vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là mốc son mới trong tiến trình 96 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV thể hiện khát vọng, niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của Đảng và dân tộc ta.

Đây là tiền đề vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự chủ chiến lược, tự tin, tự cường, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư nêu rõ, trong thành tựu đáng tự hào của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, có sự đóng góp trực tiếp, bền bỉ và hết sức quan trọng của các tổ chức cơ sở đảng, của từng chi bộ, từng đảng viên và đặc biệt là đội ngũ Bí thư Chi bộ - những người giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, nơi gần dân nhất, sát thực tiễn nhất.

Các Bí thư Chi bộ có vai trò vừa là “hạt nhân chính trị” trong lãnh đạo, định hướng chi bộ triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, vừa là “kiến trúc sư” trong tổ chức, điều hành, phân công nhiệm vụ cho các đảng viên, cũng đồng thời là “cầu nối” giữa ý Đảng và lòng Dân.

Uy tín và sức thuyết phục của mỗi bí thư chi bộ đối với các đảng viên và quần chúng nhân dân có được từ sự nêu gương, tiên phong đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết định đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh 96 đồng chí Bí thư Chi bộ được tuyên dương tại buổi lễ hôm nay, đại diện tiêu biểu cho hơn 250 nghìn bí thư chi bộ trong toàn Đảng, thực sự là những tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, có phương pháp lãnh đạo khoa học, sáng tạo; biết gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, công tác sản xuất, kinh doanh; tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ và niềm tin của quần chúng nhân dân.

Đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng, Tổng Bí thư chỉ rõ, công tác thông tin tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo đồng thuận xã hội, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Giải Búa liềm Vàng được tổ chức liên tục trong 10 năm qua là một hoạt động có ý nghĩa, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của báo chí trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, lan tỏa sâu rộng những cách làm hay, đổi mới sáng tạo, những điển hình tiên tiến trong việc nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tổng Bí thư đánh giá cao việc ngày càng có nhiều tác phẩm đã phát hiện, đề cập tới những bất cập, hạn chế, những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, những vấn đề bức xúc, những “điểm nghẽn” hiện nay và tìm lời giải đáp, tăng cường tính phản biện, tính chiến đấu, tính xây dựng…

Nhiều tác phẩm đã thu hút sự quan tâm của công chúng và góp phần gợi mở, đề xuất các giải pháp thiết thực giúp cấp ủy, chính quyền các cấp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sự phát triển; lan tỏa rộng rãi các chủ trương lớn của Đảng, giúp cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức đúng, hành động đúng.

Đội ngũ những người làm báo cách mạng đã thực sự hòa mình vào dòng chảy của thực tiễn cuộc sống, thể hiện rõ vai trò truyền bá tư tưởng và đồng hành với những bước đi lớn của Đảng, thúc đẩy niềm tin, trách nhiệm, khát vọng phát triển trong mọi tầng lớp nhân dân.

Những đóng góp ấy là thành quả lao động sáng tạo, là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc về tư duy, kỹ năng, bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm xã hội của đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam, phản ánh tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng, chung sức của cả đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam với sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ Tổ quốc, với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp to lớn của đội ngũ cấp ủy viên, Bí thư Chi bộ trong toàn Đảng, đội ngũ báo chí cả nước thời gian qua; biểu dương sáng kiến của Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, sự nỗ lực, cố gắng của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và Giải Búa liềm Vàng lần thứ X.

Để hoạt động tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc phát huy ý nghĩa, Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ.

Đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chú trọng tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ bảo đảm vai trò hạt nhân và lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở.

Từng đồng chí Bí thư Chi bộ phải đổi mới phương thức, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực hành động, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, các cây bút chuyên nghiệp và không chuyên cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XIV.

Công tác thông tin, tuyên truyền phải thực sự là “pháo lệnh” truyền cảm hứng, là “trống trận” cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao nhất tinh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Các tác phẩm báo chí, nhất là các tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng cần hiện đại và sáng tạo, phù hợp với sự phát triển thông tin trong kỷ nguyên số, phải là những minh chứng sống động, thể hiện quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng trong tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, đổi mới, góp phần để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh, nâng tầm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã trao biểu trưng tuyên dương 96 Bí thư Chi bộ xuất sắc toàn quốc.

Đây là những đồng chí Bí thư Chi bộ tiêu biểu, điển hình được các cấp ủy lựa chọn, giới thiệu; là những Bí thư Chi bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có uy tín, nhiều thành tích, có mô hình hay, cách làm mới, đem lại kết quả cụ thể, thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân tại địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân./.

Toàn cảnh Lễ trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ X năm 2025 Tại Lễ trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ X, Ban tổ chức trao 6 giải A, 13 giải B, 18 giải C, 10 giải chuyên đề và 35 Giải Khuyến khích cùng 15 giải xuất sắc cho các tập thể và vinh danh các nhà báo; nhân vật tiêu biểu.