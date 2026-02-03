96 năm thành lập Đảng: Về nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở Cần Thơ

Trong những ngày trước thềm năm mới 2026, trên mảnh đất Cờ Đỏ giàu truyền thống cách mạng, câu chuyện về Khu di tích Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ - di tích lịch sử cấp Quốc gia - càng thêm ý nghĩa, gợi nhắc về cội nguồn cách mạng và trách nhiệm phát huy truyền thống vẻ vang.

Đây không chỉ là nơi lưu giữ ký ức về chi bộ Đảng đầu tiên của Đảng bộ Cần Thơ mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc để quê hương vững bước trên con đường đổi mới và phát triển bền vững.

Niềm tự hào của người dân Cờ Đỏ

Ngược dòng lịch sử, sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, thực dân Pháp tăng cường khai thác thuộc địa, vơ vét tận cùng dân bản xứ.

Tại Cần Thơ, ruộng đất của nông dân lần lượt rơi vào tay các đồn điền Pháp và địa chủ, đẩy người dân vào cảnh bần cùng. Trong bối cảnh bị áp bức nặng nề, những phong trào yêu nước và tổ chức Đảng đầu tiên đã nhen nhóm và phát triển mạnh mẽ để lãnh đạo nhân dân đấu tranh.

Đêm 10/11/1929, một sự kiện mang tính bước ngoặt đã diễn ra tại căn chòi gần lẫm lúa đồn điền Cờ Đỏ (thuộc làng Thới Đông, quận Ô Môn xưa): Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ chính thức được thành lập.

Chi bộ ban đầu gồm 3 đảng viên, do đồng chí Hà Huy Giáp làm Bí thư, cùng các đồng chí Nguyễn Văn Nhung và Bảy Núi. Ngay sau khi ra đời, chi bộ đã tập trung tuyên truyền, vận động nông dân lao động, nâng cao giác ngộ cách mạng và tổ chức đấu tranh đòi quyền lợi.

Sự xuất hiện của chi bộ Đảng đầu tiên này không chỉ thúc đẩy phong trào cách mạng tại Cần Thơ mà còn tác động mạnh mẽ đến các địa phương lân cận như An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, trở thành “chiếc nôi” giúp đặc khu Hậu Giang rút ra những bài học quý báu cho phong trào cách mạng toàn miền.

Trải qua gần một thế kỷ, địa điểm thành lập chi bộ năm xưa nay đã trở thành Khu di tích lịch sử cấp quốc gia với diện tích gần 40.000m2.

Công trình được xây dựng theo mô hình công viên mở, bao gồm tượng đài, phù điêu, nhà bia và hồ sen, tạo nên không gian trang nghiêm nhưng cũng rất gần gũi với đời sống người dân.

Đoàn viên thanh niên xã Cờ Đỏ dâng hương Khu di tích An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Với những người đã gắn bó cả cuộc đời với mảnh đất này như ông Thạch Sang (57 tuổi), một cán bộ, đảng viên tại xã Cờ Đỏ, khu di tích không chỉ là một công trình kiến trúc mà còn là biểu tượng của tinh thần cách mạng kiên trung.

Ông Thạch Sang chia sẻ, đối với người dân Cờ Đỏ, việc giữ gìn khu di tích chính là giữ gìn ký ức chung và niềm tự hào của quê hương. Ông luôn cảm thấy tự hào khi chứng kiến các thế hệ cha anh đi trước đã dẫn dắt con đường cách mạng để bảo vệ chủ quyền, non sông.

Từ sự trân trọng đó, ông luôn ý thức rõ trách nhiệm nêu gương của một đảng viên trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích để nơi đây mãi là không gian tri ân, giáo dục truyền thống cho đời sau.

Trong mỗi câu chuyện kể cho con cháu và bà con nông dân, ông Sang luôn nhắc nhở về ý nghĩa lịch sử của vùng đất này, để thế hệ trẻ không quên công lao của những người đi trước.

Sự gắn kết giữa quá khứ và hiện tại ở “địa chỉ đỏ” này đã bồi đắp thêm bản lĩnh chính trị, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của mỗi người dân, giúp họ thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng quê hương giàu đẹp.

Quê hương cách mạng chuyển mình trong kỷ nguyên mới

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha ông, thế hệ trẻ Cờ Đỏ hôm nay luôn mang trong mình niềm vinh dự khi được sinh ra và lớn lên trên cái nôi của phong trào cách mạng.

Anh Nguyễn Khánh Đăng, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Cờ Đỏ cho biết, mỗi địa danh lịch sử trên quê hương là nguồn mạch hun đúc lý tưởng, bồi đắp niềm tin cho thanh niên.

Đoàn viên xã Cờ Đỏ thực hiện quét dọn vệ sinh Khu di tích An Nam Cộng sản Đảng. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Thời gian qua, Đoàn xã đã chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, câu lạc bộ lý luận trẻ gắn với thực tế tại khu di tích. Đặc biệt, lễ kết nạp đoàn viên cho những thanh niên ưu tú thường xuyên được tổ chức ngay tại Khu di tích Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng, mang lại cảm xúc trang nghiêm và tự hào sâu sắc cho mỗi bạn trẻ khi đứng vào hàng ngũ của Đoàn.

Không chỉ dừng lại ở công tác giáo dục, tuổi trẻ địa phương còn thể hiện trách nhiệm thông qua những hành động thiết thực.

Theo anh Nguyễn Khánh Đăng, trong thời gian tới, thanh niên xã sẽ tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong việc chỉnh trang cảnh quan, trồng cây xanh và giữ gìn không gian di tích luôn sạch đẹp.

Hội đồng Đội xã sẽ tăng cường tổ chức cho học sinh các trường học đến dâng hương, tham quan và nghe thuyết minh về lịch sử địa phương. Những hoạt động này giúp thế hệ măng non bồi đắp tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc một cách tự nhiên và bền vững nhất.

Ý thức được trách nhiệm của thế hệ kế cận, thanh niên Cờ Đỏ quyết tâm nỗ lực tham gia các phong trào hành động cách mạng, bảo tồn giá trị di tích để xứng đáng với truyền thống của vùng đất anh hùng.

Ở góc độ quản lý địa phương, ông Lư Thanh Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Cờ Đỏ khẳng định, việc phát huy giá trị các “địa chỉ đỏ” có vai trò quan trọng trong việc bồi đắp bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong bối cảnh địa phương đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng chính quyền gần dân, sự đồng lòng và niềm tự hào lịch sử là động lực rất lớn.

Theo định hướng, thời gian tới, xã sẽ đề xuất cấp trên đầu tư nâng cấp, khai thác hiệu quả hơn nữa khu di tích, đồng thời xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận An toàn khu.

Đặc biệt, địa phương dự kiến gắn bảo tồn lịch sử với phát triển du lịch cộng đồng, khai thác nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để đưa lịch sử quê hương đến gần hơn với du khách.

Ông Lư Thanh Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Cờ Đỏ khẳng định, Đại hội lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp chính là cột mốc mở ra những định hướng chiến lược quan trọng cho sự phát triển của đất nước.

Ông Hiền mong muốn các nghị quyết sẽ nhanh chóng được cụ thể hóa bằng những chương trình hành động thiết thực và sát với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Đường cờ rực rỡ chào mừng Đại hội XIV của Đảng ở xã Cờ Đỏ. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Trong bối cảnh thành phố Cần Thơ đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ông Hiền mong muốn các chính sách mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ yên tâm công tác, tận tụy phục vụ nhân dân, đồng thời tạo môi trường ổn định để người dân yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Mùa Xuân về trên quê hương cách mạng Cờ Đỏ không chỉ mang theo niềm vui cho mọi nhà mà còn thắp sáng niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển bền vững mà địa phương đang theo đuổi.

Những giá trị lịch sử quý báu, được hun đúc từ "chiếc nôi" cách mạng đầu tiên của Cần Thơ, tiếp tục là mạch nguồn sức mạnh để các thế hệ hôm nay vững bước đi lên, hiện thực hóa khát vọng xây dựng vùng đất nông thôn mới ngày càng văn minh, hiện đại và giàu đẹp./.

