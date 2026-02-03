96 năm Ngày thành lập Đảng: Thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Sáng 3/2, trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và thành công rực rỡ của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức lễ dâng hoa trang trọng tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva.

Phóng viên TTXVN tại Nga cho biết đoàn đại biểu do Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi dẫn đầu, với sự tham dự của đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, đại diện các tổ chức, hội đoàn người Việt Nam tại Nga, cùng các em lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Nga.

Đoàn đã thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong phút mặc niệm linh thiêng, trước anh linh của Người, các đại biểu đã ôn lại chặng đường 96 năm vẻ vang của Đảng.

Từ những "hạt giống Đỏ" đầu tiên, dưới sự dẫn dắt của Bác, Đảng đã chèo lái con thuyền Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh lễ dâng hoa năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra ngay sau Đại hội XIV của Đảng. Đây là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Việt Nam xa xứ đến báo công với Bác về những thành tựu đã đạt được, đồng thời thể hiện quyết tâm đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh hơn nữa.

Anh Bùi Tuấn Anh - đang theo học thạc sỹ tại Đại học Sư phạm Quốc gia Moskva - xúc động nhấn mạnh đây là dịp rất quan trọng và ý nghĩa để mỗi đảng viên trẻ có cơ hội được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, được ôn lại những truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và thế hệ cha ông đã ngã xuống cho nền độc lập của dân tộc. Ngoài ra, đây cũng là dịp để mỗi đảng viên trẻ củng cố niềm tin, ý chí và tin vào khát vọng phát triển đất nước trong thời gian tới.

Chị Lê Thị Thùy Linh - hiện là bác sỹ nội trú năm 2 chuyên ngành ngoại tim mạch của Đại học Nghiên cứu Y khoa Quốc gia Nga - cũng không kìm được cảm xúc khi tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong dịp 96 năm thành lập Đảng.

Với tư cách một đảng viên trẻ, Lê Thị Thùy Linh bày tỏ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện quyết tâm rèn luyện bản thân, tiếp thu và lĩnh hội những tri thức mới để sau này có thể đóng góp phần mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Dưới chân tượng đài Bác giữa lòng thủ đô Moskva, những bông hoa hoa tươi thắm như lời hứa của tất cả cán bộ, đảng viên đang công tác tại Nga và của cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Nga: đó là luôn hướng về Tổ quốc, gìn giữ niềm tự hào dân tộc và quyết tâm đóng góp sức mình để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới./.

