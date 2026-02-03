Gần 2.300 tác phẩm tranh giải Giải Búa liềm Vàng lần thứ X năm 2025

Tối 3/2, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng đất nước và chào đón xuân mới Bính Ngọ 2026, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc và công bố, trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Giải Búa liềm vàng lần thứ X được phát động từ ngày 20/1/2025 tại Lễ tổng kết và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ IX. Ngày 9/5/2025, Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm Vàng ban hành Kế hoạch số 254-KH/BTCTW về việc tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ X (kèm theo Thể lệ Giải) với nhiều nội dung mới nhằm tiếp tục mở rộng phạm vi, tầm ảnh hưởng sâu rộng của Giải.

Tiếp đó, Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm Vàng ban hành Công văn số 2467-CV/BCĐ, ngày 3/7/2025 về việc hưởng ứng Giải Búa liềm Vàng lần thứ X - năm 2025, đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo các cơ quan báo chí trong phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng Giải.

Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 254-KH/BTCTW và Công văn số 2467-CV/BCĐ của Ban Chỉ đạo Giải, các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, ban hành Kế hoạch tổ chức Giải và xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền chi tiết, cụ thể phù hợp tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị, gắn với việc triển khai hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ X.

Đồng thời, có văn bản chỉ đạo các cơ quan báo chí trong phạm vi quản lý xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, định hướng thông tin, dư luận vào những vấn đề đang được dư luận quan tâm trong công tác xây dựng Đảng, bảo đảm toàn diện, đồng bộ trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, gắn với những trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng năm 2025.

Nhiều tỉnh, thành phố đã phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp cho các cơ quan tham mưu của tỉnh, thành ủy, trong đó có việc giao ban tổ chức phối hợp với ban tuyên giáo các tỉnh, thành uỷ cung cấp thông tin về kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương, giới thiệu những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả và những nhân tố mới, nhân vật tiêu biểu để các cơ quan báo chí có nguồn tư liệu sáng tạo các tác phẩm báo chí chất lượng cao.

Khẩu hiệu, biểu trưng Đại hội nổi bật giữa dòng xe qua lại trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Tính đến thời điểm kết thúc nhận bài tham dự Giải Búa liềm Vàng lần thứ X - năm 2025, Cơ quan Thường trực Giải (Tạp chí Cộng sản) đã nhận được tổng số 2.296 tác phẩm, trong đó có 643 tác phẩm báo in, 866 tác phẩm báo điện tử, 464 tác phẩm truyền hình, 230 tác phẩm phát thanh và 93 tác phẩm ảnh báo chí.

Các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm Vàng lần thứ X ở các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục phong phú về chủ đề, thể loại và có mặt ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các cơ quan báo chí ở Trung ương tham gia tích cực với nhiều tác phẩm có chất lượng cao. Khối báo chí địa phương có nhiều báo đầu tư công phu, nhiều tác phẩm chất lượng tốt, có sự tiến bộ rõ rệt hơn so với các năm trước.

Hầu hết các tác phẩm đã bám sát các vấn đề nóng, các sự kiện nổi bật, nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị và đất nước, như kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng, 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9, 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; về tình hình, kết quả đổi mới sáng tạo và quyết tâm hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị tạo sự bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội trong năm 2025, năm về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2020-2025.

Nhiều tác phẩm đi sâu phản ánh vấn đề thời sự của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đó là tình hình, kết quả qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cùng với nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, nhất là việc thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở gắn với sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; việc hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng cùng với nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng Đảng; việc tích cực, chủ động chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...

Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm đã phát hiện, chỉ ra những bất cập, hạn chế, những “điểm nghẽn” trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và trong thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Một số tác phẩm đề cập tới những vấn đề bức xúc hiện nay, có tính phản biện xã hội, chiến đấu cao...

Sau khi Bộ Chính trị ban hành các nghị quyết chiến lược để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, đã có nhiều cơ quan báo chí định hướng cho phóng viên tập trung sáng tác tác phẩm báo chí xung quanh những vấn đề này, nhất là những vấn đề như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất-kinh doanh, ứng dụng chuyển đổi số vào công tác đảng và hoạt động của hệ thống chính trị...

Bên cạnh đó, có nhiều tác phẩm tiếp tục phản ánh về việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; việc xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng thực sự khoa học, dân chủ, sát thực tiễn; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược gắn với thực hiện một số chức danh chủ chốt không là người địa phương; chống “căn bệnh sợ trách nhiệm” và xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung; công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực gắn với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đấu tranh để bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng...

Một số đề tài thường xuyên, trọng tâm của công tác xây dựng Đảng như học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương cán bộ, đảng viên thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên... được nhiều cơ quan báo chí quan tâm tuyên truyền tốt.

Phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội, chiều 21/1. (Ảnh: TTXVN)

Nét mới trong nội dung các tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa liềm Vàng năm 2025 là đã phản ánh sinh động, kịp thời những sự kiện, sinh hoạt chính trị của Đảng như: việc tổ chức lấy ý kiến góp ý vào Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; việc triển khai thực hiện một số quan điểm chỉ đạo mới của Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; về chống lãng phí; về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; tổng kết 40 năm đổi mới, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng...

Phương thức đa phương tiện, loại bài long-form, mega story trên báo chí điện tử được sử dụng nhiều, tích hợp nhiều hình thức thể hiện của báo chí hiện đại giúp tác phẩm sinh động, có sức thuyết phục.

Nhiều tác phẩm không dừng lại ở sự phản ánh thuần túy mà đề xuất các giải pháp xác đáng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng nói riêng và các lĩnh vực khác của đời sống chính trị-xã hội nói chung. Một số bài chuyên luận giàu tính lý luận, hàm lượng khoa học cao, sắc bén trong bút pháp và tư tưởng...

Nhiều tác phẩm sau khi đăng tải, phát sóng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, bạn đọc. Điều này cho thấy Giải Búa liềm Vàng ngày càng có sự lan tỏa mạnh mẽ.

Với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, từ ngày 18/11 đến ngày 4/12/2025, 6 tiểu ban của Hội đồng sơ khảo với 56 thành viên là những nhà báo tâm huyết, trách nhiệm và giàu kinh nghiệm trong việc chấm các giải báo chí đã hoàn thành việc chấm các tác phẩm vòng sơ khảo, lựa chọn 138 tác phẩm vào chung khảo theo đúng Thể lệ giải.

Hội đồng chung khảo với tinh thần công tâm, khách quan, dân chủ, lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất, trình Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm Vàng quyết định trao 6 Giải A, 13 Giải B, 18 Giải C, 10 giải chuyên đề và 35 Giải Khuyến khích.

Cơ quan Thường trực Giải trình Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm Vàng quyết định khen thưởng 15 tập thể là các ban tuyên giáo và dân vận, ban tổ chức cấp ủy, cơ quan báo chí và hội nhà báo có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai hưởng ứng Giải Búa liềm Vàng ở địa phương, đơn vị.

Một nét mới trong việc tổ chức lễ trao giải đó là kết hợp Lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc toàn quốc với Lễ công bố và trao Giải Búa liềm Vàng. Năm nay, Ban Tổ chức Trung ương đề xuất và được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý tổ chức việc lựa chọn tuyên dương, khen thưởng 96 bí thư chi bộ xuất sắc trong toàn quốc (tương ứng 96 năm thành lập Đảng).

Việc lồng ghép Lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ X làm cho buổi lễ trở thành một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải phát động Giải Búa liềm Vàng lần thứ XI - năm 2026.

Năm 2026 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước các cấp và cũng là năm đầu triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XIV.

Lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ X góp phần lan tỏa niềm tin, không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những thành tựu xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo động lực đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam./.

