Đưa Nghị quyết thành hành động: Từ tư duy đến hành động cụ thể

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng không chỉ là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân mà còn là lời cam kết mạnh mẽ về một kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo với nguyên tắc “Rõ việc, rõ thời hạn, rõ người” đang trở thành mệnh lệnh hành động, chuyển mạnh từ “nói” sang “làm” ở mọi cấp, mọi ngành.

Cụ thể hóa Nghị quyết bằng những hành động quyết liệt

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng là một dấu mốc quan trọng, xác lập tầm nhìn cho đất nước trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, thực tiễn lịch sử đã chứng minh: Nghị quyết dù hay đến đâu, nếu không được cụ thể hóa bằng những hành động quyết liệt, vẫn chỉ nằm trên mặt giấy.

Bước vào kỷ nguyên mới, yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Một tư duy quản trị mới đã được xác lập, tập trung vào ba nguyên tắc cốt lõi: Rõ việc, rõ thời hạn hoàn thành và rõ người chịu trách nhiệm.

Nghị quyết đã có, Chương trình hành động đã rõ, vấn đề còn lại là thực thi. Đại hội XIV yêu cầu tất cả các cấp ủy Đảng phải khẩn trương quán triệt, học tập và cụ thể hóa Nghị quyết thành những chương trình, kế hoạch phù hợp với đặc thù địa phương, đơn vị. Tinh thần chung là phải chuyển mạnh từ nhận thức thành hành động, quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ, không để “một ngày lãng phí, một tuần chậm trễ.”

Nghị quyết không thể đứng biệt lập mà phải nhanh chóng mang hình dáng của những công trình, những phần việc cụ thể trong cuộc sống thường nhật của người dân. Sự hài lòng của nhân dân chính là thước đo chính xác nhất cho hiệu quả của Nghị quyết.

Đánh giá cao sự quan tâm đặc biệt của Đại hội XIV dành cho văn hóa, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp văn hóa Việt Nam, Nghệ sỹ nhân dân Vương Duy Biên cho rằng, điều cốt yếu là phải để người dân trở thành chủ thể được thụ hưởng trực tiếp. Việc đề xuất chọn ngày 24/11 làm Ngày Văn hóa Việt Nam và cho phép toàn dân nghỉ lễ hưởng nguyên lương không chỉ là một điểm nhấn về mặt chính sách, mà còn là cách củng cố niềm tin, tạo sự phấn khởi trong nhân dân khi những giá trị tinh thần được tôn vinh như một ngày Tết dân tộc. Nghệ sĩ nhân dân Vương Duy Biên tin rằng, khi các nhà lãnh đạo có sự am hiểu và gần gũi với nghệ thuật, đất nước sẽ không chỉ có bước chuyển biến mạnh mẽ mà còn đảm bảo được sự phát triển bền vững.

"Để các quyết sách về văn hóa của Đại hội XIV thực sự đi vào cuộc sống, việc quán triệt Nghị quyết cần được thực hiện một cách minh bạch, rõ ràng và quyết liệt. Đặc biệt, quá trình thực thi phải gắn liền với cơ chế kiểm tra, giám sát và đánh giá công khai. Chỉ khi có sự nghiêm túc trong hành động và sự minh bạch trong quản lý, chúng ta mới có thể phát huy tối đa vai trò của văn hóa như một động lực nội sinh quan trọng, thúc đẩy phát triển bền vững," Nghệ sỹ nhân dân Vương Duy Biên nhấn mạnh.

Lan tỏa tinh thần Nghị quyết đến từng Chi bộ cơ sở

Tiến sỹ Nguyễn Đình Đáp, Viện Địa lý nhân văn và Phát triển bền vững (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho rằng, việc quán triệt nguyên tắc "Rõ việc, rõ thời hạn, rõ người" trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thể hiện bước chuyển rất quan trọng từ tư duy ban hành Nghị quyết sang tư duy quản trị thực thi. Trong đó “rõ việc” để tránh chồng chéo, hình thức; “rõ thời hạn” để tạo áp lực tích cực về tiến độ; “rõ người” để xác định trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Đây cũng là công cụ hiệu quả để khắc phục tình trạng “nói nhiều làm ít,” đánh giá cán bộ bằng kết quả cụ thể, đúng với tinh thần hành động quyết liệt mà Đại hội XIV đã xác lập.

Tiến sỹ Nguyễn Đình Đáp, Viện Địa lý nhân văn và Phát triển bền vững (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), cho rằng, việc quán triệt nguyên tắc "Rõ việc, rõ thời hạn, rõ người" thể hiện bước chuyển rất quan trọng từ tư duy ban hành Nghị quyết sang tư duy quản trị thực thi. (Ảnh: Diệu Thúy/TTXVN)

Tiến sỹ Nguyễn Đình Đáp đánh giá mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đề ra là rất cao, nhưng có cơ sở và khả thi nếu được triển khai đúng cách. Điểm mới là Đại hội không chỉ xác định tầm nhìn mà đã cụ thể hóa ngay bằng Chương trình hành động, với yêu cầu “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả.” Để đạt hiệu quả cao, cần tập trung vào ba đột phá then chốt: Cải cách thể chế gắn với kỷ luật thực thi; phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng; đồng thời đặt người dân ở vị trí trung tâm, lấy chất lượng đời sống và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo phát triển.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Đình Đáp, hiện việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV được Viện Hàn lâm Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thực hiện theo hướng gắn chặt quán triệt chính trị với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Viện đã sớm xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa Nghị quyết thành các đề tài, luận cứ khoa học phục vụ hoạch định chính sách, nhất là những vấn đề lớn như phát triển bền vững, đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trọng tâm là chuyển nhanh từ nghiên cứu sang tư vấn chính sách, góp phần đưa tinh thần và mục tiêu của Đại hội XIV đi vào thực tiễn phát triển đất nước.

Hiệu quả từ cách làm "Rõ việc, rõ thời hạn, rõ người" không chỉ nằm ở các văn bản cấp cao mà đang lan tỏa mạnh mẽ đến từng chi bộ cơ sở. Những kết quả hiện hữu như: các dự án hạ tầng nghìn tỷ rút ngắn thời gian thi công, thủ tục hành chính rườm rà được cắt bỏ, trường học mới mọc lên ở vùng biên cương... đã củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Từ kinh nghiệm thực tiễn tại cơ sở, bà Phạm Thị Phượng (Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 3, xã Gia Lâm, Hà Nội) cho rằng, phương thức lãnh đạo của Đảng chính là cách thức tác động vào đối tượng lãnh đạo để thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết. Tại chi bộ khu dân cư, khi có chủ trương từ cấp trên, cấp ủy sẽ họp thảo luận thẳng thắn dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ.

Việc cụ thể hóa tại cơ sở được thực hiện qua các bước như: Phân công rõ nhiệm vụ cho từng đồng chí trong cấp ủy và chi bộ; bám sát Ban Quản trị tòa nhà, các trưởng tầng (là đảng viên) để tuyên truyền, vận động; nắm rõ năng lực, sở trường của từng cán bộ để giao việc phù hợp.

Bà Phạm Thị Phượng (Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 3, xã Gia Lâm, Hà Nội) nhận định, phương thức lãnh đạo của Đảng chính là cách thức tác động vào đối tượng lãnh đạo để thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết. (Ảnh: Diệu Thúy/TTXVN)

“Nhờ sự phân định rõ ràng về nhiệm vụ và trách nhiệm, các chỉ tiêu tại tổ dân phố luôn hoàn thành tốt, quyền làm chủ của đảng viên và nhân dân được phát huy, góp phần xây dựng cụm dân cư văn hóa, văn minh, sạch đẹp,” bà Phạm Thị Phượng chia sẻ./.

