Có những ký ức không bao giờ phai trong tâm trí một vùng đất. Có những khoảnh khắc, khi thiên nhiên trở nên khắc nghiệt đến tột cùng, con người buộc phải đối diện với mất mát, đau thương và cả nỗi hoang mang về ngày mai.

Mùa mưa lũ năm 2025 ở miền Trung Việt Nam là một ký ức như thế. Từ cuối tháng 10 đến hết tháng 11/2025, những đợt mưa lớn kéo dài chưa từng có tiền lệ đã trút xuống dải đất miền Trung – Tây Nguyên. Nước lũ dâng cao, vượt mọi mốc lịch sử, cuốn theo nhà cửa, ruộng vườn, đường sá và cả những ước mơ bình dị của người dân. Những làng quê trầm lặng bỗng chốc chìm trong biển nước. Những con đường quen thuộc biến mất dưới bùn đất. Những mái nhà – vốn là nơi che chở cho bao thế hệ – bị sập đổ, trôi đi chỉ trong khoảnh khắc.

Thiên tai qua đi, để lại phía sau không chỉ là những con số thống kê khô khan, mà là những gương mặt thẫn thờ, những ánh mắt hoang mang, và những câu hỏi day dứt: “Rồi chúng tôi sẽ sống ra sao? Liệu có còn nhà để về khi Tết đang đến rất gần?”

Video clip Mưa lũ miền Trung 2025 và chiến dịch ‘Không tiếng súng’ của phóng viên VietnamPlus là cách kể một câu chuyện đa phương tiện (Multimedia Storytelling), là cuộc hành trình nhìn lại những hình ảnh xúc động và lắng đọng bằng hình ảnh và dữ liệu, để ghi nhớ một giai đoạn đặc biệt – nơi mà giữa hoang tàn, tình người và niềm tin được thắp sáng.

Sau mỗi trận thiên tai, điều khó khôi phục nhất không chỉ là nhà cửa hay hạ tầng, mà chính là niềm tin của người dân. Niềm tin vào ngày mai, vào sự chở che, vào việc mình không bị bỏ lại phía sau. Và niềm tin ấy, trong mưa lũ năm 2025, đã được khôi phục bằng những hành động rất cụ thể, rất kịp thời.

Khi nước lũ vừa rút, khi bùn đất còn ngập lối đi, những người lính đã có mặt. Không chờ đợi thời tiết thuận lợi, không chờ đủ điều kiện hoàn hảo, họ bắt tay vào việc ngay. Từng nền nhà được dọn dẹp, từng viên gạch được đặt xuống, từng mái tôn được lợp lên trong nắng mưa thất thường. Với người dân, sự xuất hiện ấy không chỉ mang theo sức người, sức của, mà mang theo một thông điệp rất rõ ràng: “Bạn không đơn độc.”

Chiến dịch Quang Trung ra đời trong hoàn cảnh đó – như một mệnh lệnh từ thực tiễn và cũng là mệnh lệnh từ trái tim. Mục tiêu được xác định dứt khoát và đầy tính nhân văn: Không để người dân nào không có nhà đón Tết. Đây không phải là một khẩu hiệu mang tính động viên, mà là một cam kết chính trị – xã hội được triển khai bằng quyết tâm cao nhất của cả hệ thống.

Chiến dịch đã thể hiện rất rõ bản chất nhân văn của Nhà nước và chế độ. Trước mất mát của Nhân dân, Nhà nước không đứng ngoài quan sát, không để người dân tự xoay xở trong khó khăn, mà lựa chọn hành động nhanh nhất, quyết liệt nhất, huy động nguồn lực lớn nhất để khắc phục hậu quả thiên tai. Từ ngân sách Trung ương, địa phương, đến sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và sự chung tay của toàn xã hội, tất cả cùng hướng về một mục tiêu chung: giúp người dân sớm an cư, ổn định cuộc sống.

Trong dòng chảy ấy, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, Công an Nhân dân vì dân một lần nữa được khắc họa rõ nét, sống động và thuyết phục. Họ không chỉ là lực lượng cứu hộ trong những ngày mưa lũ cao điểm, mà còn là lực lượng chủ công trong giai đoạn tái thiết sau thiên tai. Những đôi vai gánh xi măng trên con đường còn lầy lội. Những bàn tay chai sạn dựng cột, trộn vữa, lợp mái giữa cái nắng gắt sau lũ. Có những ngày làm xuyên trưa, có những đêm thi công dưới ánh đèn tạm bợ. Có những ngày lễ, ngày nghỉ, nhưng công việc vẫn không dừng lại.

Người lính cúi mình buộc lại tấm tôn cho chắc hơn trước khi bàn giao nhà; cán bộ công an cùng người dân đo lại từng góc bếp, góc nhà; những cái bắt tay thật chặt giữa quân và dân không cần lời nói. Đó là những khoảnh khắc không thể dàn dựng, bởi chúng được tạo nên từ trách nhiệm, từ tình cảm và từ sự sẻ chia chân thành.

Vượt lên ý nghĩa trước mắt, Chiến dịch Quang Trung còn mang một giá trị lâu dài hơn: tạo ra một mô hình ứng phó – phục hồi sau thiên tai có thể chuẩn hóa cho tương lai. Từ cách kích hoạt chiến dịch nhanh chóng, tổ chức lực lượng khoa học, phân công nhiệm vụ rõ ràng, đến việc chuẩn hóa thiết kế nhà ở an toàn, phù hợp với điều kiện từng địa phương – tất cả đã tạo nên một kinh nghiệm quý báu. Đây không chỉ là câu chuyện của riêng năm 2025, mà là bài học cho những năm tháng phía trước, khi thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp.

Quan trọng hơn cả, Chiến dịch Quang Trung đã cho thấy sức mạnh của sự đoàn kết và niềm tin. Khi chính quyền và Nhân dân cùng đồng lòng, khi quân – dân cùng chung một mục tiêu, thì dù thiên tai có khắc nghiệt đến đâu, con người vẫn có thể đứng dậy và đi tiếp.

Những căn nhà mới được bàn giao không chỉ là nơi che mưa che nắng. Đó là nơi những bếp lửa được nhóm lại. Là nơi tiếng cười trẻ thơ vang lên sau những ngày dài lo lắng. Là nơi người dân bắt đầu lại cuộc sống với một niềm tin mới – vững vàng hơn, sâu sắc hơn.

Chiến dịch Quang Trung không chỉ dựng lại những căn nhà bị bão lũ tàn phá. Chiến dịch ấy dựng lại niềm tin của Nhân dân, khẳng định trách nhiệm của Nhà nước, làm sáng lên hình ảnh người chiến sĩ vì dân, và mở ra một hướng đi bền vững cho công tác phục hồi sau thiên tai.

Đây là một chiến dịch không tiếng súng – nhưng nhất định phải chiến thắng.

Chiến thắng sự tàn phá của thiên nhiên.

Chiến thắng nỗi sợ hãi và mất mát.

Và trên hết, chiến thắng bằng lòng người – thứ sức mạnh bền bỉ nhất của dân tộc Việt Nam./.