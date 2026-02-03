Học giả Anh đề cao vai trò lãnh đạo chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, phóng viên TTXVN tại London đã trao đổi với học giả người Anh, ông Kyril Whittaker về vai trò lãnh đạo chiến lược của Đảng, năng lực thích ứng trước những biến động của tình hình quốc tế, cũng như các thành tựu nổi bật của Việt Nam trong lĩnh vực đối ngoại, quản trị và phát triển.

Những chia sẻ của ông Whittaker cung cấp góc nhìn khách quan và sâu sắc về những bước tiến quan trọng của Việt Nam, từ quản trị quốc gia đến định hướng phát triển bền vững.

Theo ông Whittaker, mỗi kỳ Đại hội của Đảng đều mở ra những chặng phát triển mới và ghi dấu những thành tựu mới của Việt Nam. Từ nâng cao tỷ lệ biết chữ, bảo vệ môi trường, chính sách nông nghiệp, nhà ở đến quốc phòng, qua mỗi kỳ Đại hội, Việt Nam đều đạt được những bước tiến quan trọng. Kể từ khi miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất, độc lập và hòa bình, Việt Nam đã có những bước chuyển mình sâu rộng, trước hết là trong công cuộc khôi phục và tái thiết, với những tiến bộ rõ nét trong lĩnh vực y tế, phòng chống dịch bệnh, nhà ở và xóa bỏ các tệ nạn xã hội. Bước ngoặt năm 1986 và công cuộc Đổi mới đã tạo nền tảng để Việt Nam tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển một Việt Nam “mười lần đẹp hơn.”

Ông nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức trong bối cảnh đất nước bước vào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc,” với tốc độ phát triển nhanh, kế thừa những thành tựu đã đạt được và định hình một lộ trình phát triển mới trong tương lai, gắn với nhiều dự án quy mô lớn như Đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam hay mục tiêu bảo đảm chăm sóc y tế cơ bản miễn phí cho người dân vào năm 2030. Phương châm của Đại hội XIV - “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển” - không chỉ là một khẩu hiệu, mà còn là nguyên tắc định hướng cho hệ thống chính sách và con đường phát triển của đất nước.

Cụ thể, dân chủ được thể hiện thông qua việc đặt ngoại giao ở vị trí trung tâm, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính và đổi mới công nghệ, đột phá nhằm tạo động lực đưa Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới, với trọng tâm là các đột phá về khoa học và công nghệ - những nội dung giữ vai trò cốt lõi trong các văn kiện của Đại hội XIV. Còn phát triển không chỉ gắn với việc triển khai các dự án phát triển cụ thể mà còn hướng tới các mục tiêu phát triển tổng thể, thể hiện qua các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế (GDP), bảo vệ môi trường, y tế, giáo dục và nhiều lĩnh vực quan trọng khác.

Ông đánh giá cùng với những bước tiến trong quản trị quốc gia, năng lực ngoại giao của Việt Nam cũng được nâng lên tầm chiến lược, thể hiện qua việc mở rộng và làm sâu sắc quan hệ quốc tế, củng cố các đối tác chiến lược, đồng thời ứng phó linh hoạt với các thách thức toàn cầu. Những kết quả này phản ánh rõ tầm nhìn chiến lược và định hướng phát triển được đề ra tại các kỳ Đại hội Đảng.

Kyril Whittaker là học giả chuyên nghiên cứu về Việt Nam tại Anh. (Ảnh: Phong Hà/TTXVN)

Theo nhà nghiên cứu Whittaker, Việt Nam đã không ngừng mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới, đồng thời vượt qua nhiều vấn đề và thách thức quốc tế. Thành công này xuất phát từ vai trò chủ động của công tác đối ngoại, được đặt trọng tâm và nâng lên tầm cao mới tại Đại hội XIV.

Công tác đối ngoại đã được xác định là một “khâu then chốt, thường xuyên” trong quản trị quốc gia. Việt Nam thực hiện công tác đối ngoại ở mức độ rộng và chi tiết, với các lĩnh vực trọng tâm gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao nghị viện, ngoại giao nhân dân, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa - những trụ cột then chốt trong việc phát triển và củng cố tình hữu nghị, hợp tác với các quốc gia trên thế giới.

Ông Whittaker nhấn mạnh, các văn kiện của Đại hội XIII đã nêu rằng Việt Nam cần duy trì môi trường hòa bình, ổn định; và không ngừng nâng cao vị thế quốc tế. Có thể nói rằng mục tiêu này đã đạt được. Từ Đại hội XIII đến Đại hội XIV, Việt Nam đã mở rộng quan hệ với nhiều quốc gia và hiện có 14 quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, trong đó 11 quan hệ được thiết lập sau Đại hội XIII. Việt Nam cũng được bầu lại vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ thứ ba, nhận số phiếu cao nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việt Nam còn phát triển quan hệ truyền thống với các Đảng Cộng sản trên thế giới, như Đảng Cộng sản Phần Lan sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm năm 2025 và Đảng Cộng sản Anh.

Ông Whittaker nhận định việc nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam không chỉ thể hiện ở việc mở rộng quan hệ đối ngoại hay đảm nhiệm các vai trò, cương vị trong các tổ chức quốc tế. Các chính sách trong nước cũng đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố hình ảnh và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt là cam kết bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, cùng những thành tựu bền vững trong lĩnh vực giáo dục - được ghi nhận từ nhiều năm qua như những dấu mốc mà các quốc gia, không phân biệt trình độ phát triển kinh tế, đều có thể tham khảo và học hỏi./.

