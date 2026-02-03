Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gặp mặt 96 Bí thư chi bộ xuất sắc

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), sáng 3/2, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư gặp mặt 96 đồng chí Bí thư chi bộ xuất sắc trong toàn Đảng năm 2026.

Tham dự gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và 96 đồng chí Bí thư chi bộ xuất sắc.

"Nói đi đôi với làm, là người giữ lửa ở cơ sở"

Theo chương trình, tối 3/2, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và công bố, trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025. Đây là một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

96 đồng chí Bí thư chi bộ là những đồng chí tiêu biểu, điển hình được các cấp ủy lựa chọn, giới thiệu; là những Bí thư chi bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có uy tín, nhiều thành tích, có mô hình hay, cách làm mới, đem lại kết quả cụ thể, thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân tại địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Sau khi nghe báo cáo và các đồng chí Bí thư Chi bộ phát biểu tại cuộc gặp mặt, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, không chỉ là dịp để biểu dương, tôn vinh những Bí thư chi bộ tiêu biểu, mà còn thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng ta đối với công tác xây dựng Đảng ở cơ sở - nơi trực tiếp tổ chức thực hiện và đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đồng chí nhấn mạnh, ngay từ khi thành lập, Đảng ta luôn nhất quán quan điểm coi chi bộ là “gốc, rễ” của Đảng; tổ chức cơ sở đảng là “nền tảng của Đảng,” là “hạt nhân chính trị ở cơ sở.” Sự lãnh đạo, chỉ đạo và sức chiến đấu của Đảng trước hết và trực tiếp được thể hiện qua hiệu quả hoạt động của chi bộ với vai trò, trách nhiệm, sự tiên phong, gương mẫu của đội ngũ Bí thư chi bộ.

Bí thư chi bộ là người đứng đầu tổ chức đảng, thường xuyên, trực tiếp gắn bó mật thiết với cán bộ, đảng viên và nhân dân; vì vậy đòi hỏi phải có bản lĩnh, trí tuệ, uy tín, tinh thần trách nhiệm cao, tận tuỵ và sẵn sàng hy sinh vì lợi ích chung.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Bí thư chi bộ phải là người có uy tín, biết đoàn kết đảng viên, gắn bó với quần chúng.” Lời dạy ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị, tiếp tục soi đường cho công tác xây dựng Đảng từ cơ sở, nhất là trong bối cảnh toàn Đảng đang triển khai những quyết sách lớn sau Đại hội XIV, với yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định, đây là dịp để ghi nhận, biểu dương những đồng chí Bí thư chi bộ tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho hơn 200.000 Bí thư chi bộ trong toàn quốc.

Đó là hình ảnh những Bí thư chi bộ ở các khu dân cư, thôn, bản, tổ dân phố gần dân, sát dân, nắm chắc từng ngõ, từng nhà; đồng hành cùng nhân dân trong phát triển kinh tế, giữ gìn nếp sống văn hoá, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở; tận tâm chăm lo, hỗ trợ nhân dân khi gặp thiên tai, dịch bệnh, khó khăn, hoạn nạn.

Đó là những Bí thư chi bộ trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, trường học, cơ sở y tế, văn hóa-xã hội, gương mẫu, chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, nhất là việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động của cơ quan, đơn vị thông suốt, liên tục, hiệu quả.

Đó là các đồng chí Bí thư chi bộ trong doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị kinh tế tập thể và ngoài công lập, phát huy tốt vai trò cầu nối tin cậy giữa tổ chức đảng với người lao động; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo bảo đảm an sinh xã hội, đời sống người lao động.

Đó cũng là hình ảnh những đồng chí Bí thư chi bộ ở vùng biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa - nơi tuyến đầu Tổ quốc - trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững bản lĩnh chính trị, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với củng cố “thế trận lòng dân”; sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ, ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào khi nhân dân cần.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà các đồng chí Bí thư chi bộ đã đạt được, đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: “Dù ở cương vị nào, trên mọi lĩnh vực, địa bàn công tác, các đồng chí đều kiên định lý tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, nói đi đôi với làm, là người giữ lửa ở cơ sở, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”

Chủ động đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo

Từ nay đến năm 2030 là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để hiện thực hoá các mục tiêu phát triển chiến lược hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước. Nhấn mạnh nội dung này, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các đồng chí Bí thư chi bộ cùng nghiên cứu, thực hiện và trả lời cho được ba câu hỏi lớn: Làm thế nào để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ? Làm thế nào để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở? Làm thế nào để củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng?

Gợi mở những nội dung trọng tâm, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các đồng chí Bí thư chi bộ tập trung triển khai hiệu quả những nhóm nhiệm vụ.

Theo Thường trực Ban Bí thư, trong điều kiện tổ chức và vận hành chính quyền địa phương theo mô hình mới, gắn với phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho cơ sở, vai trò của chi bộ và Bí thư chi bộ càng trở nên quan trọng. Bí thư chi bộ không chỉ quán triệt chủ trương, đường lối mà phải trực tiếp lãnh đạo, tổ chức thực hiện cũng như giải quyết các vấn đề mới phát sinh ngay tại cơ sở; chủ động đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo; tham gia, hiến kế giải quyết những điểm nghẽn về thể chế, tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” ngay tại cơ sở.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tặng quà lưu niệm các Bí thư Chi bộ xuất sắc toàn quốc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số. Các đồng chí Bí thư chi bộ phải là người đi đầu trong chuyển đổi số ở cơ sở; chủ động ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với từng loại hình chi bộ; gương mẫu trong số hoá, quản lý công việc, sử dụng sổ tay đảng viên điện tử; phát huy các nền tảng số để tiếp nhận, lắng nghe ý kiến phản ánh của đảng viên và nhân dân một cách kịp thời, dân chủ, minh bạch.

Theo đồng chí Thường trực Ban Bí thư, phải xác định sinh hoạt chi bộ là mệnh lệnh chính trị. Nội dung sinh hoạt phải thực chất, hiệu quả, phát huy dân chủ, nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình; bàn đúng việc, giao rõ người, rõ trách nhiệm, theo dõi, kiểm tra, đánh giá và kiên quyết thực hiện đến cùng; qua đó củng cố đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Ban Tổ chức Trung ương và các cấp uỷ tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, kịp thời động viên, khen thưởng và bảo đảm điều kiện làm việc cho đội ngũ Bí thư chi bộ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ghi nhận và cảm ơn những đóng góp bền bỉ, thầm lặng nhưng hết sức quan trọng của đội ngũ Bí thư chi bộ trong toàn Đảng, đồng chí Thường trực Ban Bí thư bày tỏ tin tưởng rằng, mỗi đồng chí Bí thư chi bộ sẽ tiếp tục là người giữ lửa niềm tin của Đảng ở cơ sở, là điểm tựa vững chắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân./.

Thường trực Ban Bí thư gặp mặt 96 Bí thư Chi bộ xuất sắc toàn quốc Sáng 3/2, tại Hà Nội, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì cuộc gặp mặt 96 Bí thư Chi bộ xuất sắc toàn quốc.