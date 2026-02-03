Toàn cảnh TTXVN khai trương chuyên trang thông tin về bầu cử Quốc hội và HĐND

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), sáng 3/2, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) chính thức khai trương chuyên trang thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại địa chỉ: https://baucuquochoi.vn.

Phát biểu tại lễ khai trương, Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang khẳng định thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thông tấn quốc gia, TTXVN đang triển khai đậm nét các tuyến thông tin trọng điểm để đưa Nghị quyết thành hành động; tạo nền tảng vững chắc; sự đồng thuận, quyết tâm của cả hệ thống chính trị thực hiện các nhiệm vụ chiến lược trong tình hình mới. Một trong những tuyến tin trọng điểm là Bầu cử đại biểu quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát huy thế mạnh của TTXVN với nguồn thông tin phong phú, tư liệu chuẩn xác và hệ thống phóng viên thường trú rộng khắp ở cả trong và ngoài nước, chuyên trang là cổng thông tin cung cấp nguồn tin kịp thời, toàn diện các nội dung trước, trong và sau bầu cử; hội tụ và lan tỏa tất cả các sản phẩm thông tin về sự kiện này một cách nhanh nhất và sinh động nhất. Với việc tích hợp nhiều loại hình thông tin, với 6 ngôn ngữ , chuyên trang sẽ là địa chỉ tin cậy để công chúng và các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế tiếp cận, tìm hiểu, khai thác thông tin./.