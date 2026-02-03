Đề xuất chính sách hỗ trợ cho đơn vị xuất, nhập khẩu nông sản

Tiếp tục Phiên họp thứ 54, sáng 3/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 1/2026.

Trình bày Báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết cử tri và nhân dân quan tâm theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và vui mừng trước thành công của Đại hội.

Cử tri và nhân dân kỳ vọng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, sẽ triển khai quyết liệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đưa đất nước tiếp tục có những bước tiến vượt bậc trong kỷ nguyên mới.

Cử tri và nhân dân bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tựu đạt được về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của cả nước trong năm qua; đánh giá cao sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng; sự vào cuộc một cách chủ động, kịp thời của Quốc hội với những quyết sách đúng, trúng, kịp thời; sự chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như toàn thể hệ thống chính trị.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày tóm tắt báo cáo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân quan tâm sâu sắc đến công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và tin tưởng rằng các đại biểu được bầu sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và năng lực công tác để thực hiện đúng vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; đóng góp vào các quyết sách lớn và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Cử tri và nhân dân tiếp tục bày tỏ sự lo lắng sâu sắc trước những thiệt hại nghiêm trọng do bão lũ đã gây ra đối với đời sống, kết cấu hạ tầng, sản xuất nông nghiệp và hoạt động kinh tế-xã hội của nhiều địa phương miền Trung... Những vấn đề nêu trên cần được các cơ quan chức năng quan tâm có giải pháp khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới.

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo một số nội dung cử tri quan tâm hiện nay. Theo đó, chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ kịp thời người dân sớm ổn định đời sống và sản xuất; tăng cường đầu tư cho công tác phòng, chống thiên tai, hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm, quy hoạch dân cư an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn chế thấp nhất thiệt hại trong thời gian tới...

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành tăng cường quản lý, kiểm soát nội dung trên mạng xã hội và có giải pháp cụ thể nhằm bảo vệ trẻ em; có biện pháp giải quyết vấn đề vi phạm pháp luật ở lứa tuổi thanh thiếu niên; chỉ đạo các bộ, ngành và các địa phương tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; sớm ban hành văn bản tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về hàng hóa là thực phẩm nhập khẩu để bảo đảm việc triển khai Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm được thống nhất, hiệu quả.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Cơ bản thống nhất với Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 1/2026, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải tán thành việc Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và việc dự kiến trình Quốc hội dự án Luật An toàn vệ sinh thực phẩm (sửa đổi) trong năm 2026.

Tuy nhiên, từ thực tế triển khai, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường lưu ý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu nông sản, thực phẩm chế biến có thời hạn bảo quản ngắn mang tính đặc thù, trong khi Nghị định số 46 chưa có quy định chuyển tiếp phù hợp về kiểm định chất lượng.

Từ thực tiễn này, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho rằng không chỉ riêng Nghị định số 46 mà với nhiều luật, nghị định khác vừa được ban hành, yêu cầu đặt ra là phải tăng cường giám sát việc xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành ngay từ giai đoạn chuẩn bị, bảo đảm đúng tinh thần của luật, đúng thẩm quyền, không hướng dẫn tràn lan và đặc biệt phải đánh giá đầy đủ tác động, có quy định chuyển tiếp đối với những lĩnh vực biến động nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phát biểu kết luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương yêu cầu các cơ quan liên quan đẩy nhanh việc trả lời kiến nghị cử tri, hoàn thiện công tác phân loại, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngay từ giai đoạn chuẩn bị.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến dự thảo Nghị quyết bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; nghe báo cáo bước đầu về chủ trương xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); xem xét, thông qua Nghị quyết điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI./.

Khai mạc Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cuối cùng trước Tết Nguyên đán 2026, bàn về dự án điện hạt nhân, luật thủ đô và chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI.