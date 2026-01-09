Đến hết năm 2026 sẽ triển khai thí điểm Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng vừa ký ban hành Quyết định số 25/QĐ-BNNMT về Kế hoạch triển khai truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản, nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, môi trường và chủ động hội nhập quốc tế.

Kế hoạch cũng hướng đến xây dựng, vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường để đưa vào sử dụng tập trung, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương, người sản xuất, người tiêu dùng nhằm bảo đảm công khai, minh bạch về truy xuất nguồn gốc.

Theo đó, mục tiêu đến hết năm 2026, ngành nông nghiệp và môi trường sẽ xây dựng và đưa vào sử dụng thí điểm Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản; trước tiên áp dụng với truy xuất nguồn gốc quả sầu riêng.

Đến ngày 1/7/2026, bộ sẽ đánh giá, hoàn thiện và đưa vào sử dụng Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản đối với hầu hết các nông sản quan trọng làm thực phẩm, gồm dữ liệu thông tin tối thiểu như: Thông tin nông hộ tham gia chuỗi; thông tin vùng/cơ sở sản xuất và thời gian sản xuất, thu hoạch; các khâu trong phạm vi kế hoạch; thông tin về tem xác thực điện tử, tem truy xuất nguồn gốc và cơ chế tra cứu cơ bản và thực hiện truy xuất thông tin bằng mã QR hoặc vật mang dữ liệu thích hợp trên tem nhãn của sản phẩm.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đặt mục tiêu sẽ xây dựng và ban hành chuẩn dữ liệu, trao đổi thông tin truy xuất nguồn gốc nông sản, áp dụng thống nhất toàn quốc; thí điểm áp dụng nhật ký vùng trồng, nhật ký canh tác bao gồm kiểm soát nguyên liệu đầu vào (phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất,...), cơ bản hoàn thành việc áp dụng truy xuất nguồn gốc đối với quả sầu riêng và các sản phẩm khác.

Trong giai đoạn 2027 - 2030, mục tiêu được xác định là nâng cấp, hoàn thiện các tính năng của Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản để cho phép ghi nhận, quản lý thông tin tại tất cả các khâu chính (vùng sản xuất - thu mua - sơ chế, đóng gói - vận chuyển - phân phối) và truy xuất thông tin bằng mã QR hoặc vật mang dữ liệu thích hợp trên tem nhãn của sản phẩm.

Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu sẽ thiết lập hạ tầng kỹ thuật (bao gồm máy chủ, đường truyền, an ninh mạng,...) và giải pháp số phục vụ truy xuất nguồn gốc như: Đầu tư/thuê trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt, an ninh, an toàn thông tin và đáp ứng các yêu cầu quản lý nhà nước của bộ.

Ngoài ra, trên cơ sở dữ liệu đã được chuẩn hóa, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ triển khai các công cụ phân tích, tổng hợp, giám sát và cảnh báo sớm; hỗ trợ công tác quản lý, điều hành, phát hiện bất thường và rủi ro trong chuỗi cung ứng nông sản; ứng dụng các phương pháp phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) ở mức hỗ trợ, phục vụ truy vết, giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm và quản lý thị trường theo quy định.

Việc triển khai Hệ thống truy xuất nguồn gốc trong Kế hoạch này được áp dụng đối với sản phẩm nông, lâm, thủy sản; vật tư nông nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bao gồm các khâu sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển và tiêu thụ; ưu tiên áp dụng đối với nhóm sản phẩm chủ lực, sản phẩm có nguy cơ rủi ro cao, sản phẩm xuất khẩu và sản phẩm tham gia chuỗi cung ứng hiện đại./.

