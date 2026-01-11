Mỹ chờ số liệu CPI chính thức sau đợt đóng cửa chính phủ

Theo dự báo của giới chuyên gia kinh tế, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi - thước đo lạm phát cơ bản ngoại trừ các nhóm hàng thực phẩm và năng lượng nhiều biến động, ước tăng 2,7% trong tháng 12/2025 so với cùng kỳ năm trước.

Mức này chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với con số 2,6% của tháng 11/2025, vốn là mức thấp nhất kể từ đầu năm 2021. Mỹ dự kiến công bố số liệu chính thức về CPI vào ngày 13/1 tới.

Trên cơ sở so sánh hàng tháng, các nhà kinh tế kỳ vọng về mức tăng 0,3% cho cả chỉ số tổng thể và chỉ số lõi.

Đáng chú ý, Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) trước đó đã không thể công bố biến động theo tháng trong báo cáo CPI kỳ trước do đợt đóng cửa chính phủ dài kỷ lục làm gián đoạn việc thu thập dữ liệu tháng 10.

Giới phân tích cho rằng báo cáo tháng 11, dù cho thấy lạm phát hạ nhiệt trên diện rộng, thực chất có thể chưa hoàn toàn chính xác do cơ quan này không thể thu thập hầu hết dữ liệu giá cả trong tháng 10. Sự thiếu vắng các dữ liệu lạm phát rõ ràng, cộng với những dấu hiệu cho thấy thị trường lao động Mỹ đang ổn định trở lại là lý do chính khiến thị trường dự báo các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong ngắn hạn.

Mặc dù số liệu CPI tháng 12 có thể "nóng" hơn, nhưng chủ yếu là do sự điều chỉnh lại các yếu tố kỹ thuật đã làm giảm chỉ số của tháng 11 quá mức.

Một số nhà phân tích có thể coi đây là dấu hiệu lạm phát trỗi dậy, nhưng các chuyên gia của Bloomberg cho rằng đó là nhận định chưa chính xác, bởi thực tế nhiều nhà bán lẻ đang giảm giá và tác động của thuế quan đối với một số hàng hóa đã đạt đỉnh./.