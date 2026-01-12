Diễn biến tại Iran chi phối giá dầu trong phiên sáng 12/1

Giá dầu tại châu Á ít biến động trong phiên giao dịch sáng 12/1 khi các nhà đầu tư cân nhắc nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Iran.

Tuy nhiên, nỗ lực nhanh chóng nối lại xuất khẩu dầu từ Venezuela đã giúp giữ giá dầu ổn định.

Giá dầu Brent giảm 5 xu Mỹ xuống 63,29 USD/thùng vào lúc 08 giờ 31 phút ngày 12/1 (giờ Việt Nam), trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 6 xu Mỹ xuống mức 59,06 USD/thùng.

Ngân hàng ANZ dự kiến ít nhất 1,9 triệu thùng dầu xuất khẩu mỗi ngày của Iran đang có nguy cơ bị gián đoạn. Tuy nhiên, Venezuela dự kiến sớm nối lại xuất khẩu dầu.

Các chuyên gia nghiên cứu năng lượng tại MST Marquee nhận định rằng thị trường vẫn đang đánh giá thấp các rủi ro địa chính trị từ bất ổn lan rộng tại Iran, vốn có thể ảnh hưởng đến vận tải dầu qua eo biển Hormuz.

Thị trường đang có tâm lý chờ đợi bằng chứng thực tế về sự gián đoạn nguồn cung trước khi đưa ra phản ứng./.

Thị trường dầu mỏ thế giới khép lại tuần giao dịch đầy biến động Tính chung cả tuần, giá dầu Brent biển Bắc tăng khoảng 4%, giá dầu WTI tăng gần 3% khi nhà đầu tư tập trung đánh giá các rủi ro nguồn cung liên quan tới Iran, Nga và diễn biến mới tại Venezuela.