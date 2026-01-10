Giá vàng trong nước tăng mạnh, thương hiệu SJC tiến sát mốc 160 triệu đồng

Kinh tế

Giá vàng trong nước sáng cuối tuần tăng mạnh sau khi giá vàng thế giới vượt mốc 4.500 USD/ounce. Theo đó, cả vàng nhẫn và vàng miếng đều tiến sát mốc 160 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn và vàng miếng SJC cùng giao dịch ở ngưỡng 159,8 triệu đồng/lượng trong sáng nay. (Ảnh: TTXVN)
Sáng nay (10/1), giá vàng trong nước tăng mạnh theo thế giới, trong khi tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tăng 4 đồng.

Tại thời điểm 10 giờ , giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 157,8-159,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra). Tại công ty Phú Quý, doanh nghiệp thông báo giá vàng SJC từ 157,3-159,8 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng SJC tại các doanh nghiệp cùng tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Cùng xu hướng trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 1,2 triệu đồng/lượng khi mở cửa giao dịch, giá mới từ 156,8-159,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra). Tai Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn giao dịch từ 155-158 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Trên thị trường thế giới, đồng kim loại quý hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.510 USD/ounce, tăng 30 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Mức giá này tương đương khoảng 143,3 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Ở mức giá hiện tại, vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 16,5 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.131 đồng/USD, tăng 4 đồng so với ngày 9/1. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tương ứng tăng 4 đồng.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.057-26.387 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng VietinBank thông báo tỷ giá USD từ 26.050-26.387 đồng/USD (mua vào/bán ra)

Ngân hàng BIDV giao dịch 26.087-26.387 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch 26.060-26.387 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

