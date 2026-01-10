Giá vàng trong nước tăng mạnh, thương hiệu SJC tiến sát mốc 160 triệu đồng

Sáng nay (10/1), giá vàng trong nước tăng mạnh theo thế giới, trong khi tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tăng 4 đồng.

Tại thời điểm 10 giờ , giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 157,8-159,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra). Tại công ty Phú Quý, doanh nghiệp thông báo giá vàng SJC từ 157,3-159,8 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng SJC tại các doanh nghiệp cùng tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Cùng xu hướng trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 1,2 triệu đồng/lượng khi mở cửa giao dịch, giá mới từ 156,8-159,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra). Tai Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn giao dịch từ 155-158 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Trên thị trường thế giới, đồng kim loại quý hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.510 USD/ounce, tăng 30 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Mức giá này tương đương khoảng 143,3 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Ở mức giá hiện tại, vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 16,5 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.131 đồng/USD, tăng 4 đồng so với ngày 9/1. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tương ứng tăng 4 đồng.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.057-26.387 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng VietinBank thông báo tỷ giá USD từ 26.050-26.387 đồng/USD (mua vào/bán ra)

Ngân hàng BIDV giao dịch 26.087-26.387 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch 26.060-26.387 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

Giá vàng đồng loạt tăng trở lại, thương hiệu SJC giao dịch 158,3 triệu đồng Giá vàng trong nước sáng 9/1 tăng từ 500.000-1.100.000 đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới tiếp tăng gần mốc 4.500 USD/ounce, thương hiệu SJC hiện giao dịch ở ngưỡng 158,3 triệu đồng/lượng.