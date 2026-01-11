Indonesia: Sẵn sàng xuất khẩu gạo, ngô và gia hạn chương trình phân phối trợ giá

Ngày 11/1, Cơ quan Hậu cần Nhà nước Indonesia khẳng định đã sẵn sàng triển khai kế hoạch xuất khẩu gạo và ngô trong năm 2026. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Indonesia tuyên bố đã đạt được mục tiêu tự chủ đối với hai loại lương thực thiết yếu này.

Tổng giám đốc Cơ quan Hậu cần Nhà nước Indonesia, ông Ahmad Rizal Ramdhani cho biết cơ quan này đã chuẩn bị đầy đủ về mặt vận hành và đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Thương mại cũng như các cơ quan liên quan để xác định thị trường tiềm năng thông qua cơ chế hợp tác giữa chính phủ với chính phủ.

Theo ông Ramdhani, Cơ quan Hậu cần Nhà nước Indonesia sẽ ưu tiên xuất khẩu sang các quốc gia láng giềng đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực cấp bách, bao gồm cả các khu vực chịu ảnh hưởng bởi xung đột và khủng hoảng nhân đạo.

Kế hoạch này nhận được sự ủng hộ từ Ủy ban IV Hạ viện và Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia như một phần trong chính sách lương thực mở rộng của quốc gia.

Mặc dù đã chuẩn bị hạn ngạch khoảng 1 triệu tấn gạo cho mục đích xuất khẩu, lãnh đạo Cơ quan Hậu cần Nhà nước Indonesia nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu vẫn là đảm bảo an ninh lương thực trong nước.

Trong năm 2026, Cơ quan Hậu cần Nhà nước Indonesia đặt mục tiêu thu mua 4 triệu tấn gạo cho kho dự trữ chính phủ, trong đó ít nhất 3 triệu tấn dự kiến sẽ được thu mua ngay trong nửa đầu năm để tận dụng cao điểm mùa thu hoạch.

Liên quan đến thị trường nội địa, cùng ngày, Cơ quan Lương thực Quốc gia Indonesia thông báo Chính phủ nước này đã phê duyệt việc gia hạn phân phối gạo trợ giá thuộc Chương trình Cung ứng và Ổn định Giá Lương thực đến hết ngày 31/1/2026.

Thư ký Cơ quan Lương thực Quốc gia Indonesia, ông Sarwo Edhy, cho biết quyết định này nhằm ứng phó với biến động giá cả dịp đầu năm mới và đảm bảo người dân tiếp cận được nguồn gạo chất lượng với giá cả phải chăng. Việc gia hạn được thực hiện thông qua cơ chế tài khoản ký quỹ (RPATA), cho phép sử dụng nguồn ngân sách chưa giải ngân của năm tài chính trước.

Tính đến đầu tháng 1/2026, Indonesia đang quản lý kho dự trữ gạo chính phủ ở mức an toàn là 3,25 triệu tấn. Dự kiến, chương trình Chương trình Cung ứng và Ổn định Giá Lương thực cho năm tài khóa 2026 sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 1/2 tới với tổng định mức phân bổ là 1,5 triệu tấn gạo./.

