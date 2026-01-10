Liên minh châu Âu và Mercosur sẽ ký FTA vào ngày 17/1 tại Paraguay

Ngày 9/1, Ngoại trưởng Paraguay Pablo Quirno thông báo Hiệp định thương mại tự do giữa khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) và Liên minh châu Âu (EU) sẽ được ký vào ngày 17/1 tới tại Paraguay, sau 26 năm đàm phán.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Hội đồng châu Âu ngày 9/1 chính thức thông qua hiệp định gây nhiều tranh cãi giữa các nước thành viên của khối, "bật đèn xanh" cho việc ký kết thỏa thuận này với Mercosur.

Tổng thống Brazil Lula da Silva đánh giá việc EU phê chuẩn thỏa thuận là một tín hiệu mạnh mẽ ủng hộ thương mại quốc tế trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ và đơn phương gia tăng.

Trên mạng xã hội X, ông Lula nhấn mạnh hiệp định khẳng định vai trò của thương mại quốc tế như một động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Nhà lãnh đạo Brazil gọi đây là “một ngày lịch sử đối với chủ nghĩa đa phương,” chiến thắng của đối thoại, đàm phán và cam kết hợp tác, hội nhập giữa các quốc gia và khu vực.

Theo quyết định được đa số 27 quốc gia EU thông qua tại Brussels, dù còn vấp phải sự phản đối của một số nước như Pháp và Hungary, EU đã đồng ý cho phép Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa ký FTA với các đối tác Mercosur.

Trước đó, EU cũng đã thông qua các cơ chế bảo vệ bổ sung nhằm tăng cường bảo hộ cho ngành nông-thực phẩm châu Âu.

Tại Buenos Aires, Chính phủ Argentina hoan nghênh quyết định của EU. Ngoại trưởng Pablo Quirno khẳng định gần 3 thập kỷ đàm phán, việc ký kết hiệp định vào ngày 17/1 tới sẽ đánh dấu một cột mốc lịch sử.

Mercosur sẽ được tiếp cận ưu đãi với EU - nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, thị trường khoảng 450 triệu dân, chiếm gần 15% GDP toàn cầu.

Ngoại trưởng Argentina cho biết EU sẽ xóa bỏ thuế quan đối với 92% hàng xuất khẩu của Mercosur và dành ưu đãi thuế cho thêm 7,5%, qua đó giúp 99% kim ngạch xuất khẩu nông sản của khối được hưởng lợi.

Đàm phán về hiệp định, được khởi động từ năm 1999, dự kiến hình thành khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới với hơn 700 triệu người tiêu dùng, dù vẫn gây lo ngại cho một bộ phận nông dân châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ nông sản Nam Mỹ.

Ngoại trưởng Uruguay Mario Lubetkin khẳng định cam kết là một trong những nước đầu tiên phê chuẩn và kích hoạt cơ chế tạm thời thực thi hiệp định và cho biết Tổng thống Yamandú Orsi dự kiến sẽ dự lễ ký tại Paraguay, quốc gia hiện là chủ tịch luân phiên Mercosur./.

