Tích cực giám sát, kiểm soát an toàn thực phẩm cuối năm

Từ khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát, bài toán kiểm soát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm luôn là thách thức lớn của các cơ quan chức năng. Thực tế cho thấy, nhiều vụ việc sử dụng thịt lợn nhiễm bệnh để chế biến, tiêu thụ vẫn liên tiếp bị phát hiện, đặc biệt trong dịp cuối năm-thời điểm nhu cầu thực phẩm tăng cao.

Vụ việc mới đây khi Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an thành phố Hải Phòng) phát hiện đường dây thu mua thịt lợn bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi. Trong đó, hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh được tuồn vào kho của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco), có trụ sở tại phường Ngô Quyền (thành phố Hải Phòng).

Trước đó, vào tháng 10, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ kiểm tra và phát hiện hơn 37 tấn thịt lợn có dấu hiệu biến đổi màu sắc, nghi nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Tại Hà Nội, Công an Thành phố cũng đã bắt giữ ba đối tượng thu mua 60 tấn lợn mắc bệnh từ các trang trại để giết mổ, tuồn ra thị trường. Chỉ trong thời gian ngắn, thành phố đã triệt phá liên tiếp ba đường dây buôn bán lợn chết, lợn bệnh quy mô lớn.

Trung tá Nguyễn Ngọc Anh-Phó Đội trưởng đội 3, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội cho biết, các đối tượng đã tiến hành giết mổ chui lợn chết, lợn bệnh tại nhà riêng trước khi đưa ra các chợ đầu mối. Quá trình giết mổ được thực hiện không gây tiếng động, khiến chính quyền địa phương và cơ quan chức năng rất khó phát hiện. Để vận chuyển và tiêu thụ, các đối tượng chọn khung giờ từ 12 giờ đêm đến 1-2 giờ sáng, đi qua những cung đường vắng và lắt léo nhằm tránh bị phát hiện trong quá trình vận chuyển.

Tình trạng lợn nhiễm bệnh được thu mua và tiêu thụ trên thị trường cũng phản ánh thực trạng đáng báo động đó là vấn đề công bố dịch chưa được kiểm soát chặt chẽ ở các địa phương, dẫn tới tình trạng giấu dịch.

Như vậy, rõ ràng có việc giấu dịch, không công bố thì mới xảy ra tình trạng người bán không biết được lợn có nhiễm dịch hay không. Về giải pháp, đại diện Cục Chăn nuôi, Thú y cho rằng cần sự phối hợp đồng bộ, liên ngành.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, đây là dịp cao điểm sử dụng thực phẩm, trong khi đó bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn ra ở nhiều địa phương.

Từ những sự vụ vừa xảy ra cho thấy, cơ quan quản lý nhà nước cũng như cơ quan chuyên môn cần vào cuộc quyết liệt và hiệu quả hơn, để người dân yên tâm tiếp cận những nguồn thực phẩm chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm./.