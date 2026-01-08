Chính trị

Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy về đích trước 5 năm

Cả nước đã giảm 34,9% đầu mối trực thuộc Trung ương, 100% đảng đoàn, ban cán sự đảng, 46% đơn vị hành chính cấp tỉnh, 66,9% đơn vị hành chính cấp xã.

Theo dõi VietnamPlus

Năm 2025 đã đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong công tác tổ chức bộ máy từ trung ương tới địa phương.

Cả nước đã giảm 34,9% đầu mối trực thuộc Trung ương, 100% đảng đoàn, ban cán sự đảng, 46% đơn vị hành chính cấp tỉnh, 66,9% đơn vị hành chính cấp xã. Điều này đồng nghĩa với các mục tiêu về tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW (khóa XII) đã về đích trước 5 năm.

Từ ngày 1/7, cả nước cũng đã đồng loạt vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp (không còn cấp huyện) tại 34 tỉnh, thành phố. Đây là những tiền đề quan trọng đặt nền móng cho một bộ máy tinh gọn, từng bước chuyển từ mô hình quản lý sang phục vụ, kiến tạo và vì dân./.

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Đống Đa tại số 71 phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tinh gọn bộ máy: Việc dân chạy hơn!

Thực tiễn cho thấy bộ máy hành chính nhà nước đã có diện mạo mới, đã giảm đầu mối, giảm tầng nấc trung gian để tạo điều kiện cho chính quyền gần dân hơn, xử lý công việc nhanh hơn.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tinh gọn bộ máy #Cải cách hành chính #Đơn vị hành chính