Người phát ngôn Bộ Ngoại giao: Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa đa phương

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 8/1, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Hoa Kỳ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa đa phương.

Bà Phạm Thu Hằng nêu rõ Việt Nam coi trọng vai trò của các tổ chức đa phương, nhất là Liên hợp quốc trong việc góp phần quản trị toàn cầu và giải quyết các vấn đề chung của thế giới trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

"Việt Nam mong các nước tiếp tục đề cao chủ nghĩa đa phương. Đồng thời, các quốc gia cần đóng góp tích cực vào việc xây dựng chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế vì hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển bền vững trên thế giới. Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào các cơ chế đa phương quốc tế và khu vực theo khả năng của mình," bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Ngày 7/1, Tổng thống Donald Trump ngày 7/1 đã ký một sắc lệnh hành pháp đình chỉ sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với 66 tổ chức, cơ quan và ủy ban.

Quyết định của ông Trump được đưa ra sau khi chỉ đạo chính quyền rà soát việc tham gia và cấp kinh phí cho tất cả các tổ chức quốc tế, bao gồm cả những tổ chức trực thuộc Liên hợp quốc như cơ quan dân số của Liên hợp quốc và hiệp ước của Liên hợp quốc thiết lập các cuộc đàm phán khí hậu quốc tế./.

