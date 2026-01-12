Nhân dân cả nước đang đặc biệt quan tâm đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của quốc gia sắp diễn ra.

Nhân dịp này, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Thạch Dư, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, xoay quanh những đánh giá về hành trình 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, cũng như niềm tin và kỳ vọng đối với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

- Thưa ông, sau 40 năm triển khai công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Ông có ghi nhận, đánh giá thế nào về những thành tựu quan trọng của đất nước trong hành trình đổi mới đã qua?

Ông Thạch Dư: Chúng ta cùng nhìn lại chặng đường 40 năm đổi mới - một giai đoạn lịch sử đặc biệt quan trọng, gắn liền với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự nỗ lực bền bỉ của toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công cuộc đổi mới được khởi xướng từ Đại hội VI của Đảng năm 1986, xuất phát từ yêu cầu khách quan của thực tiễn đất nước.

Với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật,” Đảng ta đã dũng cảm đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế thực hiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, từ đó mở ra bước ngoặt lịch sử cho sự phát triển của đất nước.

Sau 40 năm kiên trì và sáng tạo trong đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, kém phát triển, Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia đang phát triển, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng hoàn thiện, hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả.

Kinh tế quốc gia tăng trưởng liên tục, quy mô nền kinh tế không ngừng mở rộng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; giáo dục, y tế, khoa học-công nghệ, văn hóa, xã hội có bước phát triển toàn diện. Công bằng xã hội và an sinh xã hội ngày càng được quan tâm, bảo đảm.

Cùng với phát triển kinh tế, chính trị-xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh được giữ vững, chủ quyền quốc gia được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị không ngừng được tăng cường; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước tiếp tục được củng cố.

Chào mừng Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Đặc biệt, sau 40 năm đổi mới, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; tham gia ngày càng sâu vào các thể chế khu vực và toàn cầu. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế là một trong những điểm sáng nổi bật của của Đảng, phát huy hiệu quả vai trò tiên phong, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, mở ra cục diện phát triển mới và ổn định chưa từng có cho đất nước.

Những thành tựu của đất nước từ công cuộc đổi mới qua 40 năm phải khẳng định là kết tinh của ý chí độc lập, tự cường, tinh thần đoàn kết, sáng tạo của toàn dân tộc; là minh chứng sinh động cho đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại.

- Theo ông, trong hành trình 40 năm đổi mới, tỉnh Vĩnh Long đã đạt những thành tựu vượt bậc gì trong sự phát triển chung của đất nước?

Ông Thạch Dư: Tôi là người dân quê hương Vĩnh Long, rất tự hào và vui mừng trước sự đổi thay trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội của địa phương. Dưới sự lãnh đạo và hỗ trợ của Trung ương, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long đã quán triệt và không ngừng nỗ lực phấn đấu cùng với các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện công cuộc kiến thiết, đổi mới quê hương ngày giàu đẹp hơn.

Nhìn nhận trong công cuộc đổi mới, cả 3 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre cũ đã thay đổi diện mạo gần như toàn diện trên các mặt đời sống xã hội. Trà Vinh từ một tỉnh nghèo trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vươn lên trở thành tỉnh đầu tiên của khu vực hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỉnh Vĩnh Long không ngừng phát triển mạnh mẽ trong phát triển công nghiệp. Tỉnh Bến Tre từ nền kinh tế thuần nông, phát triển vượt bậc trở thành địa phương có nền sản xuất nông nghiệp tiên tiến, phát triển thủ công mỹ nghệ, du lịch sinh thái…

Tỉnh Vĩnh Long sau sáp nhập đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ hơn nhờ không gian phát triển rộng lớn, nhiều tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, du lịch và đặc biệt là kinh tế biển.

Với chiều dài hơn 130 km bờ biển, Vĩnh Long không chỉ làm giàu từ thủy sản mà đang hình thành và tiếp tục vươn lên trở thành trung tâm năng lượng sạch của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên mới của đất nước, Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Long tiếp tục kiên định và phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo đưa tỉnh đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn.

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sắp diễn ra, ông có những mong muốn, kỳ vọng gì gửi đến lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong giai đoạn phát triển mới của đất nước?

Ông Thạch Dư: Tôi cũng như các tầng lớp nhân dân trong cả nước luôn đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo và đường lối đổi mới, phát triển của Đảng và Nhà nước. Các tầng lớp nhân dân đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với nhiều mong muốn và kỳ vọng lớn lao.

Các tuyến đường, vỉa hè, không gian công cộng được chỉnh trang khang trang, sạch đẹp chào mừng Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Tôi tin tưởng rằng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới sẽ đề ra những quyết sách chiến lược đúng đắn, ích nước, lợi dân, đưa dân tộc Việt Nam sánh ngang cùng bạn bè quốc tế trên mọi phương diện đời sống.

Thời gian qua, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng; trong đó có các Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024; Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025; Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025, về phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, giáo dục và đào tạo, phát triển kinh tế tư nhân, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đây là những Nghị quyết quan trọng đáp ứng xu thế phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Các tầng lớp nhân dân mong muốn Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục quan tâm, đề ra các giải pháp đồng bộ nhằm thúc đẩy phát triển toàn diện trên các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, kinh tế đất nước nói chung và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, trong đó có tỉnh Vĩnh Long.

Việc nâng cao sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh phát triển kinh tế được xem là những trụ cột gắn kết chặt chẽ, tác động tích cực lẫn nhau trong tiến trình đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, qua đó tạo động lực đưa đất nước vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

- Xin cảm ơn ông./.

