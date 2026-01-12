Ngày 12/1, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết giai đoạn 2021-2025 thực hiện Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025" (Đề án) và những năm tiếp theo.

Chủ trì Hội nghị, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh việc triển khai thực hiện Đề án là chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn hóa đặc biệt sâu sắc, góp phần làm nổi bật và lan tỏa giá trị bền vững của công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng thiêng liêng của lòng trung hiếu, niềm tin son sắt của nhân dân với Đảng, Bác Hồ kính yêu.

Việc tuyên truyền về ý nghĩa chính trị, văn hóa của công trình Lăng không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà là nhiệm vụ đặc biệt, có ý nghĩa trực tiếp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và bồi đắp niềm tin, sức mạnh chính trị, tinh thần của dân tộc.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và các đại biểu dự hội nghị tổng kết Đề án nâng cao công tác tuyên truyền về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Theo Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, sau 5 năm triển khai, Đề án đã tạo sự chuyển biến rõ nét, toàn diện từ nội dung đến hình thức, phương pháp tuyên truyền về ý nghĩa chính trị, văn hóa của công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy cơ quan chính trị, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, xác định rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền cần được đổi mới hơn nữa, qua đó không ngừng nâng cao chất lượng tuyên truyền, bảo đảm phù hợp với từng đối tượng, từng không gian tuyên truyền; kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống", giữa tuyên truyền về đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng lưu ý cần phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, lực lượng đối ngoại quốc phòng, các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ công tác đón tiếp phục vụ với công tác tuyên truyền; xây dựng, lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” bên Lăng Bác, góp phần khẳng định và tôn vinh giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, tạo ấn tượng sâu sắc trong nhân dân và bạn bè quốc tế.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội cần tăng cường phối hợp, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng lực lượng, từng chủ thể tham gia, gắn công tác tuyên truyền với việc tổ chức các sự kiện chính trị của đất nước, của Quân đội và các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại, qua đó tạo thành những vệt tuyên truyền tập trung, liên tục, có chiều sâu, nâng cao sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa để tăng cường hiệu quả.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Cùng với đó, cần bảo đảm đầy đủ, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả nguồn lực triển khai Đề án; gắn chặt yêu cầu tuyên truyền với nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và công trình Lăng.

Thông tin tại Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu, Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết bám sát các nội dung cơ bản được xác định trong Đề án, 5 năm qua, nội dung tuyên truyền đã đi sâu khẳng định sự sáng suốt, đúng đắn, kịp thời và quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta trong việc giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng; về thân thế, sự nghiệp, giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách, công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam; về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch hạ thấp biểu tượng cao đẹp Hồ Chí Minh.

Nhiều biện pháp tuyên truyền phong phú, đa dạng đã được thực hiện với hình thức đổi mới như tuyên truyền sâu rộng trên báo chí, điện ảnh. Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng đồng bộ hệ thống panô, ápphích, khẩu hiệu tuyên truyền; tổ chức tốt việc thuyết minh, nói chuyện chuyên đề, các hoạt động văn hóa, văn nghệ hằng tuần tại khu vực Lăng, Khu di tích K9 phục vụ khách tham quan.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hội thảo khoa học, tọa đàm, diễn đàn, thi viết, thi tìm hiểu, thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi, các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, triển lãm, trưng bày ảnh về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng và Khu Di tích K9.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Giai đoạn 2021-2025, Bộ Tư lệnh Lăng đã phối hợp tổ chức đón tiếp phục vụ chu đáo hơn 8 triệu lượt đồng bào và khách quốc tế (trong đó có hơn 1 triệu khách quốc tế) đến viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, sinh hoạt chính trị, văn hóa tại Khu vực Lăng và Khu Di tích K9, trong đó đặc biệt có nhiều đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn nguyên thủ các quốc gia; hàng trăm đoàn Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, người có công với cách mạng; đón tiếp, phục vụ hàng nghìn đoàn sinh hoạt chính trị.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam./.

