Công diễn chuỗi kịch ngắn về tình thương yêu bao la của Bác Hồ với Nhân dân

Ngày 25/12, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức buổi công diễn chương trình nghệ thuật “Bác Hồ một tình yêu bao la.”

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại chương trình, Nghệ sỹ Ưu tú Kiều Minh Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam cho hay chương trình mong muốn gửi đến khán giả thông điệp sâu sắc về tình yêu vô hạn của Bác đối với Nhân dân và lòng kính yêu của Nhân dân dành cho Bác.

Mỗi vở kịch ngắn không chỉ kể lại một câu chuyện mà còn gợi mở những suy ngẫm, lan tỏa các giá trị nhân văn. Qua đó, các giá trị văn hóa, tư tưởng về Chủ tịch Hồ Chí Minh được cảm nhận không chỉ qua hiện vật, tư liệu mà còn được sống động hóa bằng cảm xúc nghệ thuật.

Nghệ sỹ Ưu tú Kiều Minh Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam phát biểu. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Theo Nghệ sỹ Ưu tú Kiều Minh Hiếu, sự phối hợp giữa sân khấu kịch nói và không gian bảo tàng sẽ góp phần đa dạng hóa hình thức tiếp cận văn hóa, mang đến cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, những trải nghiệm mới mẻ, sâu sắc, gắn liền với việc học tập và lan tỏa các giá trị văn hóa, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.

Chương trình nghệ thuật “Bác Hồ một tình yêu bao la” được dàn dựng công phu, giàu cảm xúc, gồm chuỗi 4 vở kịch ngắn: “Chuyện nhà chị Tín,” “Đoàn kết là sức mạnh,” “Đôi mắt sáng” và “Miền Nam trong trái tim Bác.”

Các tác phẩm đã tái hiện sinh động hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, với lối sống giản dị, gần gũi và tình yêu thương sâu sắc dành cho Nhân dân.

Vở kịch khắc họa tấm lòng yêu thương, sự quan tâm sâu sắc của Người đối với đời sống của Nhân dân. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Tại buổi công diễn, vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của tác giả Lê Trinh được giới thiệu tới công chúng, để lại nhiều xúc động.

Tác phẩm được dàn dựng dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của Nghệ sỹ Ưu tú Trịnh Mai Nguyên. Nghệ sỹ Minh Hải được lựa chọn để thể hiện hình tượng Bác Hồ, cùng tham gia trong vở kịch còn có các nghệ sỹ Mai Hương, Phương Nam, Tiến Đạt, Hồ Liên, Thu Hồng, Minh Thu…

Vở kịch kể lại câu chuyện Bác Hồ đi thăm, chúc Tết các gia đình nghèo trong đêm Giao thừa Xuân Nhâm Dần (1962), qua đó khắc họa tấm lòng yêu thương, sự quan tâm sâu sắc của Người đối với đời sống của Nhân dân.

Mỗi độ Tết đến, Xuân về, Bác luôn nghĩ đến đồng bào, mong muốn mọi người đều được đón một mùa Xuân ấm no, hạnh phúc. Dù công việc bộn bề, Người vẫn dành thời gian thăm hỏi, chúc Tết đồng bào, đồng chí bằng tình cảm chân thành, sự sẻ chia và trách nhiệm sâu sắc.

Qua diễn xuất giàu cảm xúc, các nghệ sỹ đã góp phần tạo nên không gian sân khấu chân thực, xúc động, giúp khán giả cảm nhận rõ hơn hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc, hạnh phúc của Nhân dân, nhưng luôn sống giản dị, khiêm nhường và chan chứa tình yêu thương.

Buổi công diễn không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, góp phần lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc học tập và làm theo gương Bác./.

