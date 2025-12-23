Năm 2025 ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật của ngành Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch trong công tác hoàn thiện thể chế, tổ chức các hoạt động, sự kiện quy mô lớn và thúc đẩy phát triển bền vững.
Hàng loạt sự kiện văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch được tổ chức thành công, góp phần khẳng định vị thế quốc gia, lan tỏa hình ảnh và giá trị Việt Nam ra khu vực và thế giới.
Nhằm ghi nhận và tôn vinh những kết quả, dấu ấn tiêu biểu đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Báo Văn hóa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Bình chọn 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025.
Tại cuộc họp báo ngày 23/12, ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Trưởng Ban tổ chức, cho biết năm vừa qua, với nhiều lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có những đóng góp quan trọng, thể hiện rõ vai trò trong tổ chức các sự kiện lớn.
Bên cạnh đó, công nghiệp văn hóa, đặc biệt là lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, ghi dấu đậm nét. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế cũng để lại nhiều dấu ấn nổi bật.
Ban Tổ chức đã tiếp nhận tổng cộng 135 đề cử từ 50 đơn vị, tổ chức, để từ đó bỏ phiếu lựa chọn 30 sự kiện trình Ban Tổ chức. Từ danh sách này, Ban Tổ chức tiếp tục tổng hợp, lựa chọn 15 sự kiện, triển khai Bình chọn 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025.
Hoạt động bình chọn được tổ chức dưới hai hình thức: Bình chọn trực tiếp diễn ra ngày 23/12 tại Hà Nội với sự tham gia của đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Bình chọn trực tuyến được tổ chức trên Báo Văn hóa điện tử, các nền tảng mạng xã hội của Báo Văn hóa và Cổng Thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (http://bvhttdl.gov.vn), từ 8h ngày 23/12 đến 9h ngày 25/12.
Danh sách 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025 sẽ được BTC công bố sau khi kết thúc thời gian bình chọn, trên cơ sở tổng hợp kết quả bình chọn từ hai hình thức trên./.