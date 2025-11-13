Khởi động cuộc thi tìm kiếm bài hát về ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 13/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động Cuộc thi Sáng tác bài hát về ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch - một hoạt động đầy ý nghĩa, nhằm tôn vinh giá trị, tinh thần và bản sắc của những người đang ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.”

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm những tác phẩm mới có giá trị nghệ thuật và sức lan tỏa cao, ca ngợi niềm tin, tình yêu nghề và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, viên chức, nghệ sỹ, vận động viên và người lao động toàn ngành.

Đây cũng là dịp để khơi dậy cảm hứng sáng tạo trong giới văn nghệ sỹ, tạo nên những bài ca đồng hành cùng ngành, góp phần lan tỏa thông điệp: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển bền vững đất nước.”

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu. (Ảnh: Phạm Sỹ/Vietnam+)

“Cuộc thi không chỉ là một sân chơi nghệ thuật, mà còn là hành trình kết nối cảm xúc, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần cống hiến của những người yêu nghệ thuật và yêu ngành. Tôi tin rằng từ cuộc thi này, chúng ta sẽ có thêm những bài ca hay, giàu cảm xúc, trở thành tiếng nói chung của toàn ngành, là nguồn động viên tinh thần cho các thế hệ cán bộ, nghệ sỹ, vận động viên hôm nay và mai sau,” Thứ trưởng Tạ Quang Đông nói.

Ban Tổ chức khuyến khích các ca khúc có nội dung ca ngợi truyền thống, vai trò, đóng góp của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong sự nghiệp phát triển đất nước; Tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc, tinh thần thể thao, du lịch bền vững, con người Việt Nam hiện đại và hội nhập; Khơi dậy niềm tự hào, cảm hứng, tinh thần sáng tạo và đổi mới trong toàn ngành.

Các nhạc sỹ chuyên nghiệp và không chuyên là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sống, làm việc, học tập và lao động tại Việt Nam; các tổ chức, cá nhân, công chúng yêu âm nhạc, có khả năng sáng tác âm nhạc đều có thể gửi tác phẩm. Các thể loại âm nhạc gồm: Thính phòng, nhạc nhẹ, dân gian đương đại, jazz, rock, pop, tốp ca, đơn ca. Ban Tổ chức nhận bài dự thi từ nay đến hết ngày 15/12./.

