Đến Tuyên Quang, nghe rock 'kể chuyện' về cao nguyên đá và người vùng cao

Ca sỹ Phương Thanh, ban nhạc Ngũ Cung, Mủn Gỗ, Ciggarats cùng dàn vũ công từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ biểu diễn trong đêm nhạc “Rock-Tinh thần đá.”

Chương trình mở cửa miễn phí cho khán giả, diễn ra ngày 6/12 tại xã Lùng Tám (Tuyên Quang), trong khuôn khổ Lễ hội Tam giác mạch 2025 với chủ đề “Miền đá nở hoa.”

Chia sẻ với báo chí ngày 21/11, đạo diễn chương trình - Nghệ sỹ Ưu tú Ánh Tuyết cho biết “Rock-Tinh thần đá” sẽ kể về huyền thoại cao nguyên đá bằng âm nhạc.

“Tôi muốn âm nhạc vang lên giữa thung lũng đá, giữa đời sống của bà con vùng cao. Đó là sự hòa quyện giữa âm nhạc hiện đại và màu sắc văn hóa bản địa,” đạo diễn Ánh Tuyết chia sẻ.

Nghệ sỹ Ưu tú Ánh Tuyết, đạo diễn chương trình chia sẻ trong buổi gặp gỡ báo chí ngày 21/11. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Chương trình gồm hai phần. Phần 1 - “Từ đá” kể hành trình hình thành cuộc sống trên cao nguyên đá, từ những vất vả, thử thách đến nghị lực tồn tại và phát triển. ban nhạc Ngũ Cung, nhóm nhạc Mủn Gỗ và các nghệ sỹ múa sẽ cùng tái hiện câu chuyện bằng âm nhạc và vũ đạo.

Phần 2 – “Hôm nay” phản ánh sự chuyển mình, hội nhập và phát triển của vùng cao, sử dụng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại với sự tham gia của Ngũ Cung và nhóm Giggarats.

Theo chia sẻ của nhóm Ngũ Cung, họ cảm nhận được sự tương đồng giữa tinh thần của chương trình và cảm hứng sáng tạo hiện tại của nhóm. Những ca khúc như “Cướp vợ,” “Cao nguyên đá” cùng nhiều sáng tác mới sẽ được làm mới với phần phối khí của nhạc sỹ Trần Thắng, hứa hẹn đem đến nhiều điểm nhấn bất ngờ.

Chương trình dự kiến thu hút 1.500-2.000 khán giả, bao gồm du khách trong và ngoài nước, giới trẻ yêu du lịch, âm nhạc, người dân địa phương và cộng đồng người hâm mộ rock.

Bên cạnh âm nhạc, khán giả có thể tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hoá như múa khèn, ném còn, dệt lanh… Đáng chú ý là cuộc thi nhảy Rock Your Body, nơi vũ đạo đường phố kết hợp freestyle cùng yếu tố văn hoá vùng cao. Vòng chung kết sẽ diễn ra ngay trên sân khấu giữa núi đá - một không gian trình diễn hiếm có.

Chương trình góp phần quảng bá hình ảnh Tuyên Quang như một điểm đến sống động, trẻ trung, giàu bản sắc, thúc đẩy du lịch trải nghiệm bền vững tại vùng cao.

Ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho rằng chương trình mang ý nghĩa đặc biệt khi rock và tinh thần người vùng cao có những điểm gặp gỡ tương đồng.

“Rock là sự phá cách, mạnh mẽ, mang hơi thở tự do và khát vọng vượt qua thử thách. Người vùng cao, đặc biệt ở Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn từ lâu đã sống trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Ý chí bền bỉ, sự hiên ngang trước thiên nhiên khắc nghiệt của họ có sự tương đồng kỳ lạ với tinh thần của rock,” ông nói.

Ông Tĩnh kỳ vọng đêm diễn sẽ mang lại cho khán giả một trải nghiệm rock trọn vẹn, đồng thời giúp họ hiểu hơn về cuộc sống của đồng bào vùng biên, nơi từng nếp nhà, từng bản làng luôn gắn với trách nhiệm bảo vệ biên cương Tổ quốc./.

