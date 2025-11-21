Rực rỡ sắc màu nghệ thuật Việt Nam mừng 50 năm Quốc khánh Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, tối 21/11, tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào ở thủ đô Vientiane, Đoàn Văn công Quân khu 1, Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã biểu diễn Chương trình Nghệ thuật đặc sắc trong khuôn khổ chuyến thăm và giao lưu hữu nghị tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, chào mừng kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào (2/12/1975-2/12/2025).

Tham dự sự kiện có Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ Quân đội Nhân dân Lào, cộng đồng người Việt Nam và người dân Lào.

Chương trình đã mang đến cho các khán giả những tiết mục giàu bản sắc văn hóa Việt Nam, kết hợp nhuần nhuyễn với âm hưởng gần gũi của đất nước Triệu Voi.

Tiếng hát, điệu múa của những người nghệ sỹ-chiến sỹ như những lời tri ân sâu sắc gửi tới nhân dân Lào anh em, đồng thời là lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Những tràng pháo tay vang dội từ khán giả đã tiếp thêm sức mạnh và cảm hứng cho các nghệ sỹ biểu diễn, đồng thời trở thành minh chứng sinh động cho tình cảm gắn bó keo sơn giữa Việt Nam-Lào.

Bà Sivixay Thammalangsy, một cán bộ hưu trí tại Vientiane, cho biết bà rất vui khi được xem những tiết mục tuyệt vời của các các anh chị em nghệ sỹ Việt Nam.

Sắc màu nghệ thuật Việt Nam rực sáng tại Vientiane mừng 50 năm Quốc khánh Lào. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Bà đặc biệt ấn tượng khi các ca sỹ, nghệ sỹ Việt Nam hát các ca khúc về Lào rất giỏi và truyền cảm, đồng thời chúc tình đoàn kết giữa Lào và Việt Nam ngày càng gắn bó và bền chặt hơn nữa.

Đối với bà Bouppha Onemani, một cựu chiến binh Lào từng hoạt động tại khu giải phóng Samnuea, tỉnh Houaphanh, buổi biểu diễn mang đến cho bà nhiều cảm xúc đặc biệt.

Bà bồi hồi nhớ lại những năm tháng gian khó khi cùng “chia ngọt sẻ bùi” với bộ đội và quân tình nguyện Việt Nam trên chiến trường, thời điểm mà tình đoàn kết Lào-Việt được thử thách và hun đúc bằng máu, mồ hôi và sự hy sinh.

Khi được nghe những ca khúc ca ngợi quan hệ hữu nghị Lào-Việt và nhìn thấy sân khấu được dàn dựng công phu, bà Bouppha không giấu được sự xúc động.

Những giai điệu vang lên như đưa bà trở về với ký ức của một thời khói lửa, thời mà hai dân tộc luôn kề vai sát cánh, cùng nhau chiến đấu vì độc lập và tương lai tươi sáng của mỗi nước.

Theo bà, chương trình nghệ thuật không chỉ là một đêm biểu diễn, mà còn là sự nhắc nhớ đầy ý nghĩa về truyền thống đoàn kết đặc biệt Lào-Việt và tình cảm thủy chung ấy đã, đang và sẽ tiếp tục là nền tảng để hai nước cùng hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong mọi giai đoạn phát triển.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Lào, Đại tá-Nghệ sỹ Nhân dân Dương Thị Kim Ngân-Chính trị viên Đoàn Văn công Quân khu 1, cho biết bà và toàn thể diễn viên, nghệ sỹ của đoàn vô cùng tự hào khi được biểu diễn tại Lào trong dịp đặc biệt này.

Đoàn Văn công Quân khu 1 lần này mang đến những ca khúc tiêu biểu của Việt Nam và những điệu dân ca đặc trưng của các vùng miền thuộc Quân khu 1, đặc biệt là các tác phẩm về Việt Bắc, về đồng bào dân tộc, cùng tiết mục "Cô đôi Thượng ngàn" -một nét văn hóa đặc sắc của quân khu.

Ngoài ra, đoàn còn biểu diễn các làn điệu dân ca Lào để tạo sự hòa quyện về cảm xúc. Từ phần phối khí, dàn dựng đến trình diễn, mọi tiết mục đều liền mạch nhằm thể hiện tình đoàn kết Việt Nam-Lào và gửi gắm lời chúc đất nước Lào tổ chức thành công lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh; chúc cho tình hữu nghị Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, bền vững.

Chương trình nghệ thuật không chỉ là hoạt động giao lưu văn hóa đơn thuần mà còn là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai quân đội và nhân dân hai nước./.

