Thái Lan và Campuchia duy trì hoạt động hàng không giữa hai nước

Chủ tịch Thượng viện Campuchia khẳng định chỉ nước này đóng cửa các cửa khẩu biên giới trên bộ với Thái Lan, hoạt động vận tải hàng không không bị ảnh hưởng.

Huỳnh Thảo-Bích Liên
Sân bay Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Getty images)
Tối 14/12, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã làm rõ thông tin liên quan quyết định một ngày trước đó của Chính phủ Hoàng gia Campuchia về việc đóng cửa các cửa khẩu biên giới giữa nước này và Thái Lan.

Ông khẳng định quy định này chỉ áp dụng với các cửa khẩu trên bộ, hoạt động vận tải hàng không không bị ảnh hưởng.

Trong thông tin đăng trên trang Facebook cá nhân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia cho biết do căng thẳng leo thang toàn tuyến biên giới trên bộ và một phần khu vực biển giữa hai nước, trong khi các sân bay không bị ảnh hưởng, nên hoạt động đi lại bằng đường hàng không vẫn diễn ra bình thường.

Theo ông, người dân Thái Lan đang sinh sống tại Campuchia có thể rời đi bằng đường hàng không từ Phnom Penh hoặc Siem Reap. Riêng những người làm việc gần khu vực biên giới Việt Nam có thể di chuyển sang Việt Nam rồi từ đây trở về Thái Lan.

Trong khi đó, người dân Campuchia muốn về nước cũng phải di chuyển bằng đường hàng không, từ những địa điểm có đường bay đến Campuchia.

Trước đó, chiều tối 13/12, Campuchia đã tuyên bố đóng cửa toàn bộ các cửa khẩu với Thái Lan. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức và được thực hiện cho đến khi có thông báo mới.

Theo số liệu cập nhật của Bộ Nội vụ Campuchia, số người dân nước này sinh sống dọc biên giới phải sơ tán đã tăng lên gần 395.000 người trong bối cảnh xung đột với Thái Lan đã bước sang ngày thứ 8./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thái Lan #Campuchia #Biên giới Campuchia Thái Lan
