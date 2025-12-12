Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác theo khuôn khổ, định hướng mới

Chiều 12/12, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung có cuộc điện đàm trực tuyến với Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane nhằm trao đổi về hợp tác Việt Nam-Lào, cũng như chia sẻ quan điểm về một số vấn đề thế giới và khu vực cùng quan tâm.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cảm ơn các lãnh đạo cấp cao và nhân dân Lào đã dành cho Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (từ ngày 1-2/12) và đoàn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng chủ trì Kỳ họp thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào (ngày 3/12) sự đón tiếp hết sức trọng thị, chu đáo; thể hiện sâu đậm tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh các hoạt động đối ngoại vừa qua đã đánh dấu cột mốc quan trọng, mở ra một chương mới, nâng tầm quan hệ giữa hai đảng, hai nước lên tầm mức mới với nội hàm sâu sắc hơn.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ Việt Nam-Lào phát triển mạnh mẽ với tầm cao mới, đánh giá cao việc hai bên thường xuyên duy trì tiếp xúc cấp cao, thể hiện sự gắn bó chặt chẽ, tin cậy giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, bên cạnh việc nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và phối hợp chuẩn bị tốt cho các kỳ Đại hội Đảng của mỗi nước sắp tới, hai bên cũng nhấn mạnh cần tiếp tục triển khai tốt Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao trong giai đoạn 2026-2030.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane. (Ảnh: TTXVN)

Tại điện đàm, hai Bộ trưởng đã nhất trí trong thời gian tới, hai bên tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ, tăng cường hợp tác theo khuôn khổ, định hướng mới, nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ 16 chữ vàng “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”; khuôn khổ quan hệ mới thể hiện tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài vì sự phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng chung của hai dân tộc.

Hai bên cũng chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới và khu vực; nhất trí tích cực trao đổi đánh giá tình hình và phối hợp chặt chẽ lập trường trong các vấn đề cùng quan tâm tại khu vực, đặc biệt trong khuôn khổ ASEAN vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung mong sớm được đón đồng chí Thongsavanh Phomvihane thăm Việt Nam và đồng chủ trì cuộc Tham vấn Chính trị cấp Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 12 trong thời gian tới./.

