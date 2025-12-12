Xây dựng Bộ chỉ số niềm tin xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Sáng 12/12, tại Hà Nội, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức "Hội thảo tham vấn nội dung, cách thức triển khai đánh giá độc lập Bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh."

Hội thảo nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó giao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì xây dựng và tổ chức đánh giá độc lập Bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ, niềm tin xã hội là nền tảng của ổn định chính trị-xã hội, là yếu tố tạo nên sự đồng thuận và là nguồn lực tinh thần để thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Việc xây dựng Bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh xuất phát từ nền tảng chính trị-pháp lý vững chắc mà Đảng ta đã xác lập.

“Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng,” chúng ta khẳng định vị trí trung tâm của Nhân dân trong toàn bộ quá trình hoạch định và triển khai chính sách. Củng cố niềm tin của Nhân dân phải dựa trên kết quả thực chất, hiệu quả quản trị và sự minh bạch trong tổ chức thực hiện. Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc đo lường độc lập niềm tin xã hội càng trở nên cấp thiết,” ông Vũ Văn Tiến nhấn mạnh.

Ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Cũng theo ông Vũ Văn Tiến, Bộ chỉ số phải trả lời được những câu hỏi lớn: Niềm tin của người dân đang ở mức nào? Điểm mạnh, điểm yếu của mỗi địa phương nằm ở đâu? Những yếu tố nào thúc đẩy hoặc làm suy giảm niềm tin? Địa phương cần giải pháp gì để củng cố niềm tin xã hội một cách bền vững?

Chia sẻ kinh nghiệm tại Hội thảo về xây dựng bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và một số đề xuất đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc xây dựng bộ chỉ số, ông Đậu Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường trực, Phó Tổng thư ký VCCI cho biết trải qua gần hai thập kỷ, dữ liệu chuỗi thời gian của PCI đã cung cấp một bức tranh sống động và khoa học về sự vận động của nền quản trị địa phương tại Việt Nam.

Dựa trên kinh nghiệm kỹ thuật và thực tiễn triển khai PCI, ông Đậu Anh Tuấn cho rằng trong việc xây dựng Bộ chỉ số niềm tin xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần đảm bảo tuyệt đối nguyên tắc độc lập và khách quan. Việc đánh giá niềm tin xã hội cần được thực hiện bởi một Hội đồng chuyên gia độc lập hoặc sử dụng đơn vị nghiên cứu độc lập có uy tín. Cần tuyệt đối tránh tình trạng các đơn vị chịu sự đánh giá lại tham gia vào quy trình thu thập hoặc xử lý dữ liệu.

Ông Tuấn cũng khuyến nghị thiết lập quy trình bảo mật danh tính nghiêm ngặt; Kết hợp dữ liệu khảo sát và dữ liệu thống kê và gắn kết quả đo lường với trách nhiệm giải trình bởi sức mạnh của một bộ chỉ số không chỉ nằm ở bảng xếp hạng mà thể hiênh ở áp lực cải cách tạo ra sau đó.

Kết quả của Bộ chỉ số niềm tin xã hội cần được sử dụng như một công cụ giám sát quyền lực, gắn với trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương. Cần xây dựng cơ chế để chính quyền các cấp phải tổ chức đối thoại, giải trình và đưa ra kế hoạch khắc phục cụ thể khi chỉ số niềm tin trong lĩnh vực nào đó sụt giảm.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga cho rằng Bộ chỉ số niềm tin xã hội sẽ là phương tiện đánh giá khách quan, công khai, minh bạch để đánh giá hoạt động của các địa phương để mỗi địa phương phục vụ nhân dân tốt hơn, lắng nghe ý kiến nhân dân.

Bà cũng mong muốn hội thảo là tiền đề để có cách thức triển khai phối hợp để đánh giá độc lập bộ chỉ số nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay./.

