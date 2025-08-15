Công nghệ

Ứng dụng công nghệ số làm "cầu nối" trong công tác mặt trận các cấp

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thí điểm nền tảng "Mặt trận số" và tập huấn "Ứng dụng AI trong công tác MTTQ các cấp."

Hoài Nam
Ông Nguyễn Bá Cát, Phó Chánh văn phòng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và chuyển đổi số cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu về "Mặt trận số." (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ông Nguyễn Bá Cát, Phó Chánh văn phòng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và chuyển đổi số cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu về "Mặt trận số." (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng 15/8, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thí điểm nền tảng "Mặt trận số" và tập huấn "Ứng dụng AI trong công tác Mặt trận Tổ quốc các cấp."

Hội nghị tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố; 3.321 xã, phường, đặc khu trong cả nước.

Trong kỷ nguyên số, để làm tốt vai trò "cầu nối" mặt trận phải chủ động đi vào không gian số, phải hiện diện ở nơi có người dân, lắng nghe người dân bằng những phương thức mới, phù hợp với xu thế của thời đại. "Mặt trận số" là bước đi tất yếu, một đòi hỏi cấp thiết. Đây không chỉ là việc nâng cấp công cụ làm việc, mà là một cuộc cách mạng về phương thức hoạt động, giúp chuyển từ phương pháp làm việc thủ công, phân tán sang một phương pháp hiện đại, có hệ thống, dựa trên dữ liệu.

Giới thiệu về "Mặt trận số," ông Nguyễn Bá Cát, Phó Chánh văn phòng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và chuyển đổi số cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết: "Mặt trận số" là nền tảng số được thiết kế bám sát vào các nhiệm vụ cốt lõi của công tác Mặt trận, là công cụ cần thiết cho Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tình hình mới.

Mặt trận số có 5 phần mềm "cốt lõi": Phần mềm cơ sở dữ liệu online; phần mềm tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân; phần mềm Thư viện số cộng đồng hỗ trợ nhân dân; trợ lý ảo phục vụ công tác tham mưu Mặt trận Tổ quốc các cấp; phần mềm theo dõi tiến độ, kết quả đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp. Tất cả các hệ thống trên nền tảng "Mặt trận số" được kết nối với nhau qua nền tảng đăng nhập một lần OpenID. Một tài khoản có thể đăng nhập tất cả các phần mềm. Dự kiến, các giai đoạn tiếp theo Mặt trận Tổ quốc sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tích hợp, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia và xác thực tập trung qua ứng dụng VNeID.

"Mặt trận số" sẽ là bộ công cụ sẽ gắn bó mật thiết với mỗi đồng chí cán bộ Mặt trận ở cơ sở, góp phần đưa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia - đưa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị -xã hội đến gần dân, sát dân và sẵn sàng phục vụ người dân./.

