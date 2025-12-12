Máy chủ của Bộ Nội vụ Pháp bị tin tặc tấn công, nguy cơ lộ một số tập tin

Thế giới

Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết máy chủ email của bộ bị tấn công mạng nguy cơ lộ một số tập tin; các biện pháp bảo vệ dữ liệu đã được kích hoạt và cuộc điều tra chính thức đang được triển khai.

Ngày 12/12, Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Laurent Nunez xác nhận các máy chủ email của cơ quan này đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công mạng.

Phát biểu với báo giới, ông Nunez cho biết tin tặc có thể đã tiếp cận được một số tập tin. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy các thông tin đã bị xâm hại nghiêm trọng.

Ngay sau khi xảy ra vụ tấn công, đơn vị này đã triển khai các biện pháp bảo mật dữ liệu và tăng cường kiểm soát quyền truy cập hệ thống máy tính đối với nhân viên.

Một cuộc điều tra chính thức đang được tiến hành để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vụ việc xảy ra hơn 4 tháng sau khi Bouygues Telecom, một trong những công ty viễn thông lớn nhất nước Pháp và là nhà mạng di động lớn thứ 3, bị tấn công mạng làm lộ thông tin của hàng triệu khách hàng.

Orange, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất nước Pháp cũng bị tấn công mạng trong tháng 8/2025.

Mới đây hơn, ngày 13/11, dữ liệu của chi nhánh tại Pháp của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Đan Mạch Eurofiber đã bị đánh cắp trong một cuộc tấn công mạng./.

