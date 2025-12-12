Ngân hàng trung ương Nga kiện Euroclear đòi bồi thường

Theo hãng tin RIA Novosti, ngày 12/12, Ngân hàng trung ương Nga (CBR) ra tuyên bố cho rằng kế hoạch của Ủy ban châu Âu (EC) sử dụng tài sản của ngân hàng này bị đóng băng tại châu Âu là bất hợp pháp và trái với luật pháp quốc tế.

CBR đưa ra tuyên bố trên sau khi EC đề xuất 2 giải pháp hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027 và dự thảo văn bản pháp lý về kế hoạch cho Kiev vay tiền từ tài sản bị đóng băng của Nga.

Theo CBR, các cơ chế được nêu ra trong dự thảo văn bản pháp lý về việc sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp tài sản của ngân hàng, cũng như bất kỳ hình thức sử dụng tài sản nào khác mà không có sự chấp thuận của CBR đều là bất hợp pháp và trái với luật pháp quốc tế.

CBR khẳng định sẽ có hành động pháp lý liên quan trước bất kỳ hành động nào của EC. Theo đó, cùng ngày, CBR cho biết đã đệ đơn kiện tập đoàn lưu ký chứng khoán Euroclear ở Bỉ lên Tòa án Trọng tài Moskva với cáo buộc Euroclear gây thiệt hại cho CBR để đòi bồi thường.

CBR nhấn mạnh các hành vi trái phép của Euroclear cũng như các cơ chế mà EC đang xem xét đã gây thiệt hại cho ngân hàng khiến CBR không thể sử dụng tiền và chứng khoán của mình.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova tuyên bố các nước phương Tây cần hiểu rõ những hậu quả nghiêm trọng mà họ sẽ phải gánh chịu nếu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Ukraine.

Bà cảnh báo hành động như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và sức hấp dẫn của môi trường pháp lý Liên minh châu Âu (EU) đối với các nhà đầu tư nước ngoài, chủ yếu đến từ các nước châu Á và Trung Đông.

Kế hoạch cho Ukraine vay tiền từ tài sản đóng băng của Nga ở châu Âu là một trong 3 lựa chọn đang được EC đề xuất nhằm đáp ứng các nhu cầu tài chính và quân sự của Kiev trong 2 năm tới.

Theo kế hoạch này, EC sẽ chuyển tài sản bị phong tỏa của CBR cho Ukraine dưới dạng tín dụng không lãi suất, nhưng phần lớn số tài sản này (khoảng 185 tỷ euro, tương đương 215 tỷ USD) lại đang được giữ tại Euroclear.

Hai lựa chọn khác, được Chủ tịch EC Von der Leyen đưa ra, bao gồm các nước thành viên EU cung cấp các khoản viện trợ không hoàn lại cho Ukraine hoặc EU sẽ vay tiền để hỗ trợ Kiev. Tuy nhiên, các phương án này đều đang vấp phải tranh cãi trong nội bộ EU./.

