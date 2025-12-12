Ukraine-Mỹ vẫn bất đồng về Donetsk và Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/12 ra tuyên bố cho biết ông đã hội đàm trực tuyến với các quan chức Mỹ - trong đó có Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff - để thảo luận về các đảm bảo an ninh dành cho Kiev.

Trong tuyên bố, ông Zelensky nêu rõ Ukraine cần biết các đối tác sẽ phản ứng ra sao nếu Nga phát động một cuộc tấn công mới sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình, đồng thời nhấn mạnh Kiev và Washington đã nhất trí tiếp tục đàm phán về các đảm bảo an ninh.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Ukraine cũng tiết lộ tình trạng của khu vực Donetsk và quyền kiểm soát trong tương lai đối với Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia là những điểm bất đồng chính trong những cuộc đàm phán với Mỹ về thỏa thuận tiềm năng nhằm chấm dứt xung đột.

Theo ông, bất cứ thỏa hiệp nào về vấn đề lãnh thổ đều nên được quyết định bằng một cuộc trưng cầu dân ý.

Trong khi đó, tờ Strana của Ukraine dẫn lời Tổng thống Zelensky xác nhận Mỹ đã yêu cầu Ukraine rút quân khỏi Donbass và thiết lập khu phi quân sự tại đây. Tuy nhiên, phía Washington không nêu rõ bên nào sẽ kiểm soát khu vực này./.

Lệnh ngừng bắn tại khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã hết hạn Giám đốc truyền thông nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cho biết nguồn điện cho nhà máy đã được khôi phục sau khi sửa chữa và lệnh ngừng bắn tại khu vực này đã hết hiệu lực.