Ba Lan cân nhắc đổi MiG-29 lấy công nghệ UAV của Ukraine

Ba Lan đang thảo luận với Ukraine về khả năng chuyển giao chiến đấu cơ MiG-29 để đổi lấy quyền tiếp cận một số công nghệ UAV và tên lửa trong bối cảnh Warsaw chuẩn bị thay thế bằng F-16 và FA-50.

Một máy bay MiG-29. (Ảnh minh họa: ANI/TTXVN)
Một máy bay MiG-29. (Ảnh minh họa: ANI/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ngày 10/12 tuyên bố nước này đang đàm phán chuyển giao chiến đấu cơ MiG-29 để đổi lấy quyền tiếp cận công nghệ thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Theo Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz, thời gian tới, MiG-29 sẽ không còn phục vụ trong Không quân Ba Lan do hết hạn khai thác.

Ông cho biết Warsaw đang đàm phán với Kiev về việc chuyển giao loại chiến đấu cơ MiG-29, đồng thời thảo luận về khả năng chuyển giao một số công nghệ cho Ba Lan, chẳng hạn như công nghệ UAV. Ông nhấn mạnh “sự đoàn kết này phải mang tính hai chiều.”

Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ba Lan thừa nhận phương án chuyển giao tiềm năng nêu trên xuất phát từ vấn đề khó có thể tiếp tục hiện đại hóa dòng MiG-29, vốn là thiết kế cũ của Liên Xô. Theo cơ quan này, đây sẽ là một phần trong chính sách liên minh nhằm hỗ trợ Ukraine và duy trì an ninh cho sườn phía Đông NATO, tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

Các nhiệm vụ hiện do chiến đấu cơ MiG-29 đảm nhiệm sẽ được thay thế bằng F-16 và FA-50.

Quân đội Ba Lan cho hay liên quan tới khả năng chuyển giao, những cuộc đàm phán với Ukraine đang được tiến hành về việc cung cấp cho Ba Lan một số công nghệ có chọn lọc về tên lửa và UAV./.

(Vietnam+)
