Tổng thống Ukraine nêu thời điểm cuộc gặp ba bên với Mỹ và Nga

Ngày 24/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để ngỏ khả năng sớm gặp ba bên với Nga và Mỹ.

Trao đổi với báo giới, Tổng thống Zelensky nêu rõ: "Chúng tôi sẽ tiến hành cuộc gặp theo định dạng ba bên. Tôi nghĩ cuộc gặp sẽ diễn ra trong tuần này, có thể là trong vòng 10 ngày."

Trước đó, Geneva đã tổ chức các cuộc đàm phán giữa Moskva, Washington và Kiev vào ngày 17-18/2. Đoàn đại biểu Nga do trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu.

Sau ngày làm việc thứ hai của các cuộc đàm phán, ông Medinsky cho biết các cuộc thảo luận “khó khăn, nhưng mang tính thực tế.” Ông cũng thông báo về một cuộc gặp mới trong thời gian gần.

Cùng ngày, phát biểu trực tuyến tại hội nghị Yalta European Strategy, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết các quan chức Mỹ và Ukraine sẽ tổ chức vòng đàm phán mới tại Geneva vào ngày 26/2.

Mục tiêu của các cuộc đàm phán là tiếp tục cuộc đối thoại đã được khởi xướng trong các cuộc gặp gần đây và tìm kiếm các cách thức đạt được thỏa thuận hòa bình.

Trong thời gian ở Geneva, ông Witkoff cũng dự kiến sẽ gặp Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov. Sau cuộc gặp ở Geneva, ông Umerov có thể sẽ đến Mỹ để tiếp tục vòng đàm phán.

Đặc phái viên Witkoff cũng cho biết ông và Tổng thống Trump tin rằng cần tổ chức một cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Mỹ, Nga và Ukraine để thảo luận về các vấn đề lãnh thổ và bảo đảm an ninh, mặc dù ông thừa nhận các cuộc đàm phán hiện chưa đạt đến giai đoạn đó.

Trước đó, ông Kyrylo Budanov, Trưởng Văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết vòng đàm phán mới do Mỹ làm trung gian giữa Ukraine và Nga có thể sẽ diễn ra tại Geneva vào ngày 26-27/2.

Điện Kremlin hiện chưa xác nhận lịch trình cho các cuộc đàm phán./.

