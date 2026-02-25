Giám đốc Bảo tàng Louvre từ chức do áp lực khủng hoảng chồng chất

Giám đốc Bảo tàng Louvre, bà Laurence des Cars, ngày 24/2 đã đệ đơn từ chức sau nhiều tháng chịu áp lực liên quan vụ trộm châu báu Hoàng gia Pháp hồi tháng 10/2025.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh bảo tàng đông khách nhất thế giới rơi vào vòng xoáy khủng hoảng, từ lỗ hổng an ninh, đình công kéo dài đến bê bối gian lận vé.

Tổng thống Emmanuel Macron đã chấp thuận đơn từ chức của bà Laurence des Cars, gọi đây là “một hành động có trách nhiệm” vào thời điểm Bảo tàng Louvre cần sự ổn định để triển khai các kế hoạch nâng cấp an ninh và hiện đại hóa quy mô lớn.

Ông Macron cũng cho biết sẽ giao cho bà des Cars một nhiệm vụ mới trong khuôn khổ hợp tác bảo tàng quốc tế khi Pháp đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7).

Sóng gió bắt đầu từ vụ đột nhập táo tợn giữa ban ngày tại Phòng Apollo, khi các đối tượng chỉ mất chưa đầy 8 phút để lấy đi bộ châu báu Hoàng gia Pháp trị giá khoảng 88 triệu euro (hơn 100 triệu USD). Đây được coi là một trong những vụ xâm phạm di sản nghiêm trọng nhất thời hiện đại của nước Pháp.

Dù một số nghi phạm đã bị bắt giữ, nhưng các hiện vật quý giá vẫn chưa được thu hồi. Điều tra ban đầu cho thấy hệ thống an ninh tồn tại nhiều điểm yếu – những cảnh báo vốn đã xuất hiện từ nhiều năm trước nhưng chưa được xử lý triệt để.

Sau vụ trộm, hàng loạt sự cố tiếp tục bủa vây bảo tàng như vỡ đường ống gây rò rỉ nước gần khu vực trưng bày kiệt tác Mona Lisa; hư hại sách cổ quý hiếm; nhân viên liên tục đình công vì điều kiện làm việc quá căng thẳng. Có thời điểm, một cuộc đình công tự phát buộc bảo tàng đóng cửa, khiến hàng nghìn du khách phải chờ đợi bên ngoài kim tự tháp kính.

Ngoài ra, cơ quan chức năng Pháp cũng đang tiến hành điều tra một đường dây gian lận vé hoạt động gần 10 năm qua, ước tính gây thiệt hại khoảng 10 triệu euro (hơn 11,7 triệu USD).

Theo cáo buộc, một số hướng dẫn viên đã tái sử dụng vé nhiều lần để đưa các nhóm khách khác nhau vào tham quan, thậm chí có sự tiếp tay của nhân viên Bảo tàng Louvre.

Việc bà des Cars rời nhiệm sở diễn ra khi kế hoạch cải tổ toàn diện “Bảo tàng Louvre - Thời kỳ Phục hưng mới” do Tổng thống Macron khởi xướng đang bước vào giai đoạn then chốt.

Dự án trị giá 700-800 triệu euro dự kiến xây dựng lối vào mới gần sông Seine, mở rộng không gian ngầm và bố trí phòng trưng bày riêng cho bức tranh Mona Lisa với cơ chế kiểm soát lượt khách theo khung giờ, nhằm giảm áp lực cho kim tự tháp kính - biểu tượng của bảo tàng.

Giới quan sát nhận định việc lựa chọn người kế nhiệm bà Laurence des Cars sẽ mang ý nghĩa chiến lược, bởi Louvre không chỉ là một bảo tàng, mà còn là biểu tượng quyền lực mềm và uy tín văn hóa của nước Pháp trên trường quốc tế./.

