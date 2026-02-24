Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” 2026: Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc

Thông tin từ Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 27/2-1/3, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội).

Đặc biệt, sự kiện quy tụ khoảng 300 đồng bào đến từ 32 cộng đồng dân tộc của 15 tỉnh, thành phố đại diện cho các dân tộc, vùng miền: Ê Đê, Gia Rai (Đắk Lắk); Khmer (Cà Mau); Cao Lan (Sán Chay) tỉnh Phú Thọ; Kinh (Thanh Hóa)…

Xuyên suốt 3 ngày diễn ra sự kiện là chương trình "Hội xuân" với nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn. Đáng chú ý, trong ngày 27/2 sẽ diễn ra các hoạt động giới thiệu văn hóa truyền thống dân tộc, dân ca dân vũ, giới thiệu tri thức dân gian, trình diễn nghề thủ công truyền thống, giới thiệu sản phẩm như thổ cẩm, nhạc cụ dân tộc, ẩm thực; các trò chơi dân gian như nhảy sạp, đi cà kheo, ném còn, đánh yến…

Ngày 28/2, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ tham dự nghi thức rước Tê-vê-đa của dân tộc Khmer và dâng hương tại chùa Khmer; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết đồng bào các dân tộc và tham dự nghi lễ cầu mùa, cầu an và Ngày hội của buôn làng Tây Nguyên, trồng cây lưu niệm. Hoạt động trong ngày còn có chương trình Bài ca mừng Đảng quang vinh, mừng xuân đất nước; Lễ hội xuống đồng của dân tộc Sán Chay tỉnh Phú Thọ; chương trình giao lưu “Sắc xuân vùng cao”…

“Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” trong ngày cuối 1/3 sẽ tái hiện Lễ cúng sức khỏe đồng bào Gia Rai, nghệ thuật đờn ca tài tử, hò Đồng Tháp của tỉnh Đồng Tháp, hoạt động giao lưu văn hóa và giới thiệu di sản vùng, miền…

Ngày hội là sự kiện văn hóa, chính trị thường niên quan trọng, được tổ chức đầu Xuân tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa 54 dân tộc, thắt chặt khối đại đoàn kết, tái hiện các lễ hội truyền thống đặc sắc và chúc Tết đồng bào; đồng thời góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bồi đắp niềm tin, tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam./.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Làng văn hóa các dân tộc dịp Tết Bính Ngọ “ Xuân quê hương” mang đến phong vị Tết truyền thống dân tộc cho du khách với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.