Du lịch

Điểm đến

Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” 2026: Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc

Khoảng 300 đồng bào đến từ 32 cộng đồng dân tộc của 15 tỉnh, thành phố đại diện cho các dân tộc, vùng miền sẽ cùng tái hiện các nghi lễ truyền thống, văn hóa đặc sắc tại ngày hội Sắc Xuân.

M.Mai
Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam có nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc trong những ngày đầu Xuân. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam có nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc trong những ngày đầu Xuân. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Thông tin từ Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 27/2-1/3, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội).

Đặc biệt, sự kiện quy tụ khoảng 300 đồng bào đến từ 32 cộng đồng dân tộc của 15 tỉnh, thành phố đại diện cho các dân tộc, vùng miền: Ê Đê, Gia Rai (Đắk Lắk); Khmer (Cà Mau); Cao Lan (Sán Chay) tỉnh Phú Thọ; Kinh (Thanh Hóa)…

Xuyên suốt 3 ngày diễn ra sự kiện là chương trình "Hội xuân" với nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn. Đáng chú ý, trong ngày 27/2 sẽ diễn ra các hoạt động giới thiệu văn hóa truyền thống dân tộc, dân ca dân vũ, giới thiệu tri thức dân gian, trình diễn nghề thủ công truyền thống, giới thiệu sản phẩm như thổ cẩm, nhạc cụ dân tộc, ẩm thực; các trò chơi dân gian như nhảy sạp, đi cà kheo, ném còn, đánh yến…

Ngày 28/2, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ tham dự nghi thức rước Tê-vê-đa của dân tộc Khmer và dâng hương tại chùa Khmer; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết đồng bào các dân tộc và tham dự nghi lễ cầu mùa, cầu an và Ngày hội của buôn làng Tây Nguyên, trồng cây lưu niệm. Hoạt động trong ngày còn có chương trình Bài ca mừng Đảng quang vinh, mừng xuân đất nước; Lễ hội xuống đồng của dân tộc Sán Chay tỉnh Phú Thọ; chương trình giao lưu “Sắc xuân vùng cao”…

“Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” trong ngày cuối 1/3 sẽ tái hiện Lễ cúng sức khỏe đồng bào Gia Rai, nghệ thuật đờn ca tài tử, hò Đồng Tháp của tỉnh Đồng Tháp, hoạt động giao lưu văn hóa và giới thiệu di sản vùng, miền…

Ngày hội là sự kiện văn hóa, chính trị thường niên quan trọng, được tổ chức đầu Xuân tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa 54 dân tộc, thắt chặt khối đại đoàn kết, tái hiện các lễ hội truyền thống đặc sắc và chúc Tết đồng bào; đồng thời góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bồi đắp niềm tin, tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam./.

(Vietnam+)
#Sự kiện văn hóa dân tộc Việt Nam #Ngày hội Sắc Xuân 2026 #Hoạt động trải nghiệm truyền thống #Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa #Lễ hội và nghi lễ truyền thống #Giao lưu văn hóa các dân tộc #Chương trình văn nghệ đặc sắc #Nghi lễ rước Tê-vê-đa Khmer #Các hoạt động cộng đồng và lễ hội #Tôn vinh khối đại đoàn kết dân tộc TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Vẻ đẹp tinh khôi, nhẹ nhàng của hoa ban. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Hoa ban rực rỡ khoe sắc trên phố núi Điện Biên

Sắc trắng tinh khôi của hoa ban không chỉ báo hiệu mùa Xuân đã về với "Phố núi" mà còn tạo nên khung cảnh thơ mộng, thu hút người dân và du khách đến chiêm ngưỡng, ghi lại những khoảnh khắc đẹp.

Việt Nam - vùng đất, con người

Việt Nam - vùng đất, con người

Vẻ đẹp Việt Nam, đất nước tươi đẹp hình chữ S có rất nhiều danh lam thắm cảnh nổi tiếng được UNESCO công nhận và sự đa dạng văn hóa luôn là niềm tự hào, thu hút sự quan tâm yêu mến du khách quốc tế.

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.