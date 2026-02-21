Vì sao Quy Nhơn vào Top 25 điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới năm 2026

Chỉ cách Thành phố Hồ Chí Minh một giờ bay, Quy Nhơn sẽ mang đến trải nghiệm về một số bãi biển đẹp nhất Việt Nam - tất cả đều vô cùng yên tĩnh và không đông đúc.

Từ những thành phố đang nổi lên đến những điểm đến khám phá vùng hoang dã, 25 điểm đến đáng chú ý được du khách bình chọn là "điểm đến xu hướng" trên Tripadvisor.

Trong danh sách này, Quy Nhơn (Gia Lai) nằm ở vị trí thứ 4, cho thấy sự đánh giá cao của du khách đối với "thiên đường biển" này.

Danh hiệu "Best of the Best" của giải thưởng Travelers’ Choice Awards vinh danh một nhóm nhỏ các địa điểm hiếm hoi liên tục nhận được số lượng đánh giá và xếp hạng cao, đồng thời chỉ ra những thay đổi rộng lớn hơn trong du lịch và văn hóa sẽ định hình điểm đến tiếp theo.

Trong số 8 triệu địa điểm được liệt kê, chỉ có chưa đến 1% đạt được cột mốc này.

Hãy lên kế hoạch dành 80% thời gian để thư giãn và 20% còn lại để khám phá các tháp Chăm trong vùng và thưởng thức hải sản tươi ngon."

Giải thưởng này được trao cho những địa điểm nhận được số lượng lớn các đánh giá và ý kiến ​​vượt trội từ cộng đồng Tripadvisor trong khoảng thời gian 12 tháng./.