Quy Nhơn được nhận giải thưởng 'Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026'

Ngày 30/1, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN lần thứ 45, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã tổ chức trao các Giải thưởng Du lịch ASEAN năm 2026.

Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai vinh dự nhận giải thưởng “Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026” và đây là lần thứ 3 Quy Nhơn được nhận giải thưởng này.

“Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026” là một trong các giải thưởng mà Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vinh danh lần này, gồm: Đô thị du lịch sạch ASEAN, Khách sạn Xanh ASEAN, Cơ sở Mice ASEAN và Sản phẩm du lịch bền vững.

Trước đó, vào năm 2020, 2024, Quy Nhơn cũng đã được xướng tên ở giải thưởng “Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026.”

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết thời gian tới, để tiếp tục giữ vững danh hiệu này, tỉnh sẽ tập trung triển khai thực hiện tốt các giải pháp về phát triển du lịch. Trước hết là định vị lại bản đồ du lịch của tỉnh, thực hiện nghiêm các quy định của các nước ASEAN trong việc bảo vệ môi trường; đồng thời kết nối các thị trường của các khách quốc tế về với Gia Lai.

Tỉnh sẽ tổ chức triển khai thực hiện tốt Năm Du lịch Quốc gia, đặc biệt các sự kiện quốc tế được triển khai trên địa bàn tỉnh.

Việc tiếp tục duy trì danh hiệu cao quý "Đô thị du lịch sạch ASEAN" không chỉ khẳng định uy tín của Quy Nhơn nói riêng trong việc đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe về quản lý môi trường, không gian xanh và an toàn đô thị, mà còn tạo động lực mạnh mẽ để tỉnh Gia Lai nói chung phát triển mô hình du lịch bền vững, thân thiện với môi trường và cùng hướng tới tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia-Gia Lai 2026.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai nhận Giải thưởng “Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026” từ Ban tổ chức. (Ảnh: TTXVN phát)

Giải thưởng du lịch ASEAN là sự kiện được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các đơn vị, địa phương có sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch chất lượng cao, góp phần phát triển bền vững các điểm đến du lịch của khu vực ASEAN.

Đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch cũng như các tổ chức du lịch, địa phương tiếp thị hiệu quả hoạt động kinh doanh du lịch, góp phần quảng bá thương hiệu du lịch quốc gia./.

