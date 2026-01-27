Ra mắt không gian thưởng lãm hoa mai anh đào trên trục di sản của Đà Lạt

Tối 27/1, Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hương-Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức khai mạc, ra mắt không gian “Đường hoa ánh sáng, nghệ thuật” với chủ đề “Sáng tạo cùng hoa mai anh đào Đà Lạt” trên đường Trần Hưng Đạo-trục di sản với hàng chục biệt thự cổ kiểu Pháp rất đặc trưng của Đà Lạt.

Không gian “Đường hoa ánh sáng, nghệ thuật” được bố trí dọc hai bên đường Trần Hưng Đạo dài khoảng 2km với hàng hoa mai anh đào đang bung nở rực rỡ. Đặc biệt, hai bên tuyến đường còn có những rặng thông cổ thụ, biệt thự cổ kiến trúc Pháp tạo nên một không gian thi vị.

Điểm nhấn của không gian còn là sự bài trí đậm chất nghệ thuật rất riêng của phố núi Đà Lạt, với các nghệ sỹ biểu diễn âm nhạc đường phố, với tác phẩm hội họa, nhiếp ảnh.

Để làm nổi bật chủ thể hoa mai anh đào, ban tổ chức đã bố trí hàng chục bóng đèn chiếu sáng vào những tán hoa, giúp người dân và du khách có thể ngắm, thưởng lãm hoa vào cả ban đêm.

Triển lãm tranh thiếu nhi trong Lễ hội Mai anh đào trên đường Trần Hưng Đạo. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Theo Ban tổ chức, tuyến “Đường hoa ánh sáng, nghệ thuật” được triển lãm gần 100 tác phẩm nhiếp ảnh, hội họa. Mỗi tác phẩm là một nét đẹp riêng, một góc nhìn, câu chuyện xung quanh hoa mai anh đào, hay các thắng cảnh nổi tiếng của Đà Lạt như hồ Xuân Hương, nhà thờ Con Gà, ga Đà Lạt…

Cùng với đó là hơn 300 lá cờ Tổ quốc được trưng bày nghệ thuật, kết hợp ánh sáng dưới tán những cây mai anh đào đang nở rộ tạo ra không gian thưởng lãm thi vị cho du khách cả ban ngày lẫn ban đêm.

Thông qua không gian thưởng lãm hoa mai anh đào nhằm góp phần lan tỏa giá trị thẩm mỹ và ý nghĩa văn hóa, đồng thời tạo dựng một không gian sinh hoạt văn hóa-nghệ thuật mở, gần gũi, để người dân và du khách cùng thưởng lãm, trải nghiệm và kết nối với vẻ đẹp thiên nhiên, con người Đà Lạt.

Không gian “Đường hoa ánh sáng, nghệ thuật” là một trong những hoạt động trải nghiệm nằm trong khuôn khổ Lễ hội hoa Mai Anh Đào-Đà Lạt xuân 2026 đang diễn ra tại trung tâm Đà Lạt và vùng ngoại ô.

Đây là chương trình nhằm tôn vinh, lan tỏa vẻ đẹp của hoa mai anh đào Đà Lạt, một loài hoa mang tính biểu tượng của xứ sở sương mù và hiện đang bước vào giai đoạn nở rộ rực rỡ khắp nhiều tuyến phố của Đà Lạt, thu hút rất đông người dân, du khách trong những ngày qua./.

