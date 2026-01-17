Lễ hội hoa mai anh đào Đà Lạt: Những cung bậc cảm xúc ở phố núi ngàn hoa

Tối 16/1, Lễ hội hoa mai anh đào-Đà Lạt Xuân 2026 chính thức khai mạc tại Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương-Đà Lạt, Lâm Đồng) thu hút đông đảo người dân, du khách tham dự.

Lễ hội hoa mai anh đào-Đà Lạt Xuân 2026 có chủ đề “Mai anh đào Đà Lạt-Hội tụ sắc Xuân,” do Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hương-Đà Lạt chủ trì, phối hợp với các phường khu vực trung tâm Đà Lạt thực hiện.

Lễ hội gồm hàng loạt chương trình, hoạt động kéo dài trong khoảng 1 tháng, nhằm tôn vinh loài hoa mang tính biểu tượng của phố núi, khơi gợi niềm tự hào của người dân địa phương, tạo sức hút đặc biệt đối với du khách khám phá Đà Lạt trong một mùa hoa quyến rũ, với những con phố, triền đồi, căn biệt thự cổ chìm ngập trong sắc hồng mai anh đào.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trần Thị Vũ Loan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hương-Đà Lạt khẳng định không chỉ quảng bá vẻ đẹp con người, cảnh quan Đà Lạt, trong khuôn khổ lễ hội, phường Xuân Hương-Đà Lạt cũng chủ trì, phối hợp với các phường lân cận cùng chăm sóc, giữ gìn hàng triệu cây mai anh đào đã được trồng, phát triển trong vòng 25 năm qua.

Dịp này, Ban Tổ chức cũng cho ra mắt “Bản đồ giới thiệu các điểm đến ngắm hoa mai anh đào” giúp việc thưởng lãm hoa được thuận lợi hơn; kết nối các không gian trải nghiệm tuyệt đẹp trong khu vực Đà Lạt, đem đến cho du khách những cung bậc cảm xúc của mùa Xuân ở phố núi ngàn hoa.

Theo Ban Tổ chức, lễ hội hoa mai anh đào được xây dựng thành chuỗi sự kiện kết hợp hài hòa giữa du lịch, văn hóa, nghệ thuật và đời sống cộng đồng, trải dài từ trung tâm Đà Lạt đến các vùng ven có nhiều hoa mai anh đào.

Song song với các chương trình nghệ thuật, lễ hội còn lan tỏa thông điệp phát triển bền vững thông qua hoạt động trồng cây “Rực rỡ mùa Xuân Đà Lạt cùng hoa mai anh đào” dành cho người dân và du khách (ngày 18/1), tại bán đảo Bích Câu trên hồ Xuân Hương; không gian trải nghiệm gắn với hoạt động sáng tạo nghệ thuật được tổ chức trên đường Trần Hưng Đạo, với các hoạt động nhiếp ảnh, hội họa, biểu diễn nghệ thuật đường phố từ ngày 20/1 đến 25/1; hoạt động giới thiệu và quảng bá các sản phẩm nông sản, OCOP của địa phương, từ ngày 20/1 đến 30/1 trên đường Hồ Tùng Mậu.

Ngoài ra, không gian lễ hội còn mở rộng ra các vùng phụ cận với nhiều hoạt động hưởng ứng như ngắm hoa mai anh đào và uống cà phê miễn phí tại phân khu chức năng 18,4 ha (nhánh phải Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm); bắn cung, cưỡi ngựa ngắm mai anh đào tại vùng trà Cầu Đất; không gian nghệ thuật và trải nghiệm mai anh đào tại Khu du lịch Thung lũng tình yêu…

Ngay sau phần lễ khai mạc, người dân và du khách được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc Đà Lạt, tôn vinh vẻ đẹp của hoa mai anh đào, với sự góp mặt của các nghệ sỹ nổi tiếng như Hồng Nhung, Quang Dũng, Hoàng Yến Chibi, PiaLinh, Nguyễn Duyên Quỳnh...

Đêm khai mạc hướng đến một không gian bán thực cảnh, với hàng loạt hiệu ứng, âm thanh, ánh sáng hiện đại, đem đến cho khán giả những phần trình diễn bắt mắt, ấn tượng nhất.

Khép lại chuỗi hoạt động là chương trình bế mạc kễ hội, diễn ra trong không gian mang đậm dấu ấn lịch sử và du lịch - điểm du lịch Ga Đà Lạt, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 2/2026 tới./.

