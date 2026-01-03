Rộn ràng Lễ hội Đua thuyền đuôi én đầu năm 2026 tại Mường Lay

Trong những ngày đầu Năm mới 2026, tại phường Mường Lay (tỉnh Điện Biên) đã diễn ra Lễ hội Đua thuyền đuôi én lần thứ XI, gắn với các hoạt động văn hóa-thể thao-du lịch năm 2026, với chủ đề “Trở lại dòng Đà Giang.”

Lễ hội năm nay được tổ chức với chuỗi hoạt động phong phú, đa dạng, kết nối hài hòa giữa thể thao, văn hóa và du lịch trải nghiệm.

Bên cạnh nội dung trọng tâm là thi đấu đua thuyền đuôi én, lễ hội còn có nhiều hoạt động thể thao, giải trí trên mặt nước như: Đua thuyền kayak, lướt ván phản lực, dù lượn và các trò chơi dân gian được tổ chức nhằm tạo không khí sôi động, hấp dẫn, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia cổ vũ.

Song song với các hoạt động thể thao, lễ hội chú trọng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, tiêu biểu là không gian văn hóa dân tộc Thái tại khu vực bến thuyền Cơ Khí và không gian văn hóa dân tộc Mông tại bản Phi Hai; hội thi ẩm thực dân tộc giới thiệu các món ăn truyền thống mang đậm bản sắc địa phương.

Ngoài ra, lễ hội từng bước mở rộng các hoạt động trải nghiệm gắn với phát triển du lịch như hình thành chợ đêm Mường Lay; tổ chức hội trại tại khu vực cọn nước khe suối Nậm Cản; các hoạt động trải nghiệm du lịch cộng đồng, du lịch lòng hồ sông Đà và du lịch tâm linh.

Giải đua xe đạp “Mường Lay xanh” trong khuôn khổ Lễ hội. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Bí thư Đảng ủy phường Mường Lay Bùi Hải Bình cho biết qua 10 lần tổ chức, Lễ hội Đua thuyền đuôi én đã trở thành sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu, là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Mường Lay, đồng thời là điểm hẹn hấp dẫn du khách trong và ngoài tỉnh.

Đua thuyền đuôi én, môn thể thao dân gian đặc trưng của vùng sông nước Mường Lay không chỉ thể hiện sức mạnh, sự dẻo dai, khéo léo của các vận động viên mà còn là biểu tượng sinh động cho tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và khát vọng chinh phục thiên nhiên của con người nơi thượng nguồn sông Đà.

Lễ hội Đua thuyền đuôi én lần thứ XI được tổ chức từ ngày 2-4/1, là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động Du lịch mùa nước nổi trên sông Đà giai đoạn 2025-2026, với quy mô ngày càng mở rộng, nội dung phong phú, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và phát triển du lịch hiện đại.

Điểm nhấn đặc biệt của lễ hội là màn đồng diễn “Vũ điệu đoàn kết bên dòng Đà Giang” với sự tham gia của khoảng 10.000 người.

Vòng xòe đồng diễn “Vũ điệu đoàn kết bên dòng Đà Giang.” (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Sự kiện được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục quốc gia về sự kiện đồng diễn kết nối cộng đồng bên sông có số người tham gia đông nhất Việt Nam. Hoạt động này góp phần tôn vinh nghệ thuật múa và vũ điệu cộng đồng của các dân tộc vùng Tây Bắc, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Mường Lay đến với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, lễ hội lần đầu tiên tổ chức giải đua xe đạp “Mường Lay xanh” chinh phục đèo Gió, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, mở ra hướng phát triển mới cho loại hình du lịch thể thao, du lịch trải nghiệm.

Thông qua lễ hội, phường Mường Lay tiếp tục khẳng định quyết tâm bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa phi vật thể, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch gắn với thương mại, dịch vụ theo hướng bền vững, từng bước xây dựng Mường Lay trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, an toàn, thân thiện, giàu bản sắc của tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc./.

