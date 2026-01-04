Du lịch

Hà Nội đón hơn 33 triệu lượt khách du lịch trong năm 2025

Năm 2025, Thành phố Hà Nội tiếp tục được các tổ chức du lịch uy tín trên thế giới bình chọn, vinh danh các giải thưởng danh giá, cho thấy vị thế của Thủ đô là điểm đến du lịch hàng đầu.

2025-12-25-vn-hn-dulich-33tr-khach-h84.jpg

Năm 2025, ngành du lịch thành phố Hà Nội đã đón và phục vụ trên 33,7 triệu lượt khách, tăng 20,87% so với năm 2024; trong đó đón trên 7,82 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 22,76% so với năm 2024 và trên 25,88 triệu lượt khách nội địa, tăng 20,32%.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 134.460 tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm 2024. Năm 2025, Thành phố Hà Nội tiếp tục được các tổ chức du lịch uy tín trên thế giới bình chọn, vinh danh các giải thưởng danh giá, cho thấy vị thế của Thủ đô là điểm đến du lịch hàng đầu và sự vươn lên mạnh mẽ của du lịch Hà Nội trên bản đồ quốc tế và khu vực.

Qua đó khẳng định sức hấp dẫn của Hà Nội đối với du khách trong và ngoài nước, tiếp tục minh chứng là điểm sáng du lịch với những sản phẩm đa dạng./.

(TTXVN/Vietnam+)
