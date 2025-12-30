Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón 131.000 khách mỗi ngày dịp Tết Dương lịch

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, dịp Tết Dương lịch 2026, sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) dự kiến trung bình mỗi ngày phục vụ khoảng 131.000 hành khách, tăng khoảng 9% so với lượng khách hiện tại (120.000 khách/ngày) và tăng khoảng 17% so với lịch bay cao điểm Tết Dương lịch năm trước.

Tổng số chuyến bay của tất cả các hãng hàng không đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất một ngày dự kiến khoảng 760 chuyến bay (450 chuyến nội địa và 310 chuyến bay quốc tế), tăng khoảng 6% so với lịch bay hiện tại (720 chuyến/ngày) và tăng 12% so với lịch bay Tết Dương lịch 2025, tập trung tăng tại các đường bay nội địa.

Hai ngày khai thác cao điểm nhất trong dịp Tết Dương lịch sắp tới là ngày 1/1 và ngày 4/1/2026 dự kiến 786 chuyến bay, với khoảng 135.000 lượt khách mỗi ngày. Đây là 2 ngày đầu và cuối của kỳ nghỉ lễ năm nay.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án phục vụ hành khách, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn khai thác trong dịp Tết Dương lịch 2026. Cảng cũng phối hợp với các đơn vị trong công tác triển khai phương án khai thác, cập nhật thông tin chuyến bay đến và đi kịp thời nhằm điều hòa, phân bổ đảm bảo nguồn lực, phục vụ khai thác trong các khung giờ cao điểm.

Hiện, công tác chuyển đổi các chuyến bay nội địa của các hãng hàng không Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines, Sun PhuQuoc Airways sang Nhà ga hành khách T3 đã hoàn tất. Trong khi đó, các chuyến bay nội địa của VietJet Air vẫn khai thác tại Nhà ga hành khách T1.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất luôn cập nhật thông tin hệ thống FIDS, hiển thị tất cả các chuyến bay tại Nhà ga T1 và T3 nhằm bảo đảm đầy đủ thông tin cho hành khách. Trường hợp hành khách đi nhầm nhà ga, số dòng hiển thị thông tin trên bảng điện tử cũng được xem xét để hành khách quan sát nhanh, xem thông tin kịp thời.

Hành khách cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân; chủ động lên sớm trước giờ bay để tránh nguy cơ chậm chuyến do ách tắc giao thông trên đường di chuyển đến sân bay hoặc ùn ứ cục bộ tại nhà ga trong một số khung giờ "vàng."

Hành khách có thể làm thủ tục web check-in hoặc tự làm check-in tại các kiosk của hãng hàng không tại nhà ga để giảm thời gian phải xếp hàng vào quầy check-in.

Cùng với đó, hành khách cũng được khuyến khích trải nghiệm các phương tiện vận tải công cộng thay vì sử dụng phương tiện cá nhân đưa đón để giảm áp lực lên sân đỗ ôtô tại các cảng hàng không; hạn chế người thân đưa tiễn để giảm áp lực tại nhà ga, tạo luồng đi lại thông thoáng cho hành khách./.