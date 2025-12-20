Du lịch

Thủ đô Thái Lan thu hút đông khách du lịch quốc tế nhất năm 2025

Bảng xếp hạng mới nhất từ Euromonitor International cho thấy Bangkok đã đón hơn 30,3 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, vượt qua Hong Kong (Trung Quốc), London (Anh) và Paris (Pháp).

Đỗ Sinh
Khách du lịch tham quan Chùa Wat Pho ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ đô Bangkok của Thái Lan là thành phố được khách du lịch quốc tế ghé thăm nhiều nhất thế giới năm 2025 trong báo cáo "Top 100 City Destinations Index 2025" của Euromonitor International.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) Thapanee Kiatphaibool cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục thúc đẩy du lịch Xứ sở chùa Vàng với mục tiêu đưa Thái Lan trở thành một trong những điểm đến hàng đầu cho du khách toàn cầu một cách bền vững.

Top 10 thành phố có số lượng khách du lịch quốc tế cao nhất năm 2025 là Bangkok là 30,3 triệu lượt; Hong Kong 23,2 triệu lượt; London 22,7 triệu lượt, Macau (Trung Quốc) 20,4 triệu lượt; Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) 19,7 triệu lượt; Dubai (Các tiểu vương quốc Arab thống nhất) 19,5 triệu lượt; Mecca (Saudi Arabia) 18,7 triệu lượt; Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) 18,6 triệu lượt; Paris 18,3 triệu lượt và Kuala Lumpur (Malaysia) 17,3 triệu lượt khách.

Ngoài ra, "Top 100 City Destinations Index 2025" cũng xếp hạng các thành phố du lịch hàng đầu thế giới dựa trên các thuộc tính du lịch tổng thể.

Năm thành phố hàng đầu trong bảng xếp hạng này là Paris (Pháp) nổi tiếng với vị thế văn hóa và các sáng kiến về môi trường; Madrid (Tây Ban Nha) được công nhận về vai trò lãnh đạo trong phát triển bền vững và hệ thống giao thông đô thị; Tokyo (Nhật Bản) là thành phố châu Á duy nhất trong Top 5, thu hút du khách với nhiều trải nghiệm du lịch đa dạng; Rome (Italy) tăng trưởng mạnh mẽ nhờ việc khai trương các khách sạn hạng sang và mở rộng sân bay; và Milan (Italy) là trung tâm kinh doanh và thời trang với cơ sở hạ tầng du lịch phát triển tốt./.

