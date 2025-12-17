Du lịch

Măng Đen đón khách ngắm hoa anh đào với nhiều hoạt động đặc sắc

Tuần Văn hóa-Du lịch Măng Đen và Mùa hoa anh đào 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1-4/1/2026 với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực, du lịch sinh thái đặc sắc - điểm nhấn thu hút du khách đầu Năm mới.

Cao Nguyên
Măng Đen được nhiều du khách ưa thích bởi vẻ đẹp hoang sơ. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)
Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Năm mới 2026 gắn với Tuần Văn hóa-Du lịch Măng Đen và Mùa hoa anh đào 2026.

Tuần Văn hóa-Du lịch Măng Đen và Mùa hoa anh đào 2026 diễn ra từ ngày 1-4/1/2026 tại xã Măng Đen với chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao đặc sắc.

Nổi bật là lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật tổng hợp, trình diễn cồng chiêng và bắn pháo hoa chào Năm mới; lễ hội khinh khí cầu “Bay trên hoa anh đào” tạo điểm nhấn trải nghiệm ngắm hoa từ trên cao.

Tỉnh tổ chức các hoạt động thể thao kết nối và trải nghiệm du lịch như giải Pickleball mở rộng 2026, giải chạy “Run in the Clouds-Măng Đen Trail;” hội chợ ẩm thực với khoảng 80 gian hàng OCOP, trình diễn rang xay-pha chế càphê Arabica Măng Đen, cuộc thi “Barista đại ngàn,” giới thiệu các món ăn đặc trưng địa phương.

Các tour du lịch sinh thái, trekking nhẹ tham quan hồ Đăk Ke, rừng thông 60 năm, chùa Khánh Lâm… nhằm đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách.

Việc tổ chức đồng bộ các hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực và du lịch sinh thái trong Tuần Văn hóa tạo sự kết nối hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa và con người Quảng Ngãi.

Các hoạt động góp phần lan tỏa niềm tự hào về quê hương, làm giàu thêm đời sống tinh thần của nhân dân, đồng thời tạo nền tảng và động lực để du lịch Quảng Ngãi phát triển theo hướng bền vững, chuyên nghiệp trong giai đoạn mới.

Bà Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Tuần Văn hóa-Du lịch Măng Đen và Mùa hoa anh đào 2026 là điểm nhấn trong định hướng quảng bá hình ảnh Quảng Ngãi trong giai đoạn mới.

Hoa anh đào Măng Đen đã trở thành dấu ấn riêng của vùng đất đại ngàn, gắn với điều kiện khí hậu đặc thù, cảnh quan thiên nhiên và đời sống văn hóa của người dân địa phương.

Mùa hoa anh đào tạo nên không gian trải nghiệm hấp dẫn, góp phần thu hút du khách, nâng cao hình ảnh điểm đến và từng bước hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh.

Chương trình nghệ thuật chào Năm mới 2026 sẽ được tổ chức tại phường Cẩm Thành và phường Kon Tum với hai mạch nội dung chính, khắc họa rõ nét bản sắc của tỉnh trong không gian phát triển mới.

Chương trình tại phường Cẩm Thành mang chủ đề “Khát vọng biển lớn,” tôn vinh tiềm năng biển đảo, tinh thần vươn ra biển lớn của Quảng Ngãi. Còn chương trình tại phường Kon Tum với chủ đề “Hơi thở đại ngàn,” tái hiện vẻ đẹp núi rừng, văn hóa các dân tộc và sức sống của vùng cao.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật tổng hợp, chương trình ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, thành tựu phát triển của tỉnh, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tin của Nhân dân vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Sau sắp xếp, tỉnh Quảng Ngãi có thêm không gian phát triển với nhiều tiềm năng mới, trong đó du lịch được xác định là một lĩnh vực quan trọng để khai thác hiệu quả các giá trị tự nhiên, văn hóa và con người của địa phương.

Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật dịp chào Năm mới nhằm tạo điều kiện để nhân dân và du khách được thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa và những thành tựu phát triển của tỉnh./.

